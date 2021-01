Kajol shares a secret to hide the fat you can follow the steps Tribhanga trailer- बॉलीवुड अभिनेत्री काजोल ने बुधवार को उन सभी चीजों से बचने के लिए एक शानदार तरीका अपने फैंस से शेयर किया है, जो उन्हें मोटा बनाते हैं. इंस्टाग्राम स्टोरिज पर उन्होंने एक पोस्ट साझा की जिसमें लिखा, “मैंने तय किया है कि मैं उन सभी चीजों को अनदेखा करुं गी, जो मुझे मोटा बनाते हैं .. मिरर, स्केल, ओपीनियन).” Also Read - Kumkum Bhagya Fame Sriti Jha's Asexual Video Viral:सृति झा बोलीं- सेक्स उनके लिए...

अभिनेत्री वर्तमान में अपनी अगली फिल्म, रेणुका शहाणे द्वारा निर्देशित महिला-केंद्रित डिजिटल रिलीज, 'त्रिभंगा: टेढ़ी मेड़ी क्रेजी' के लिए कमर कस रही हैं.

शहाणे द्वारा लिखित और निर्देशित फिल्म में तन्वी आजमी और मिथिला पालकर भी हैं. यह तीन अलग-अलग महिलाओं, और उनके अपरंपरागत जीवन विकल्पों के बारे में एक पारिवारिक नाटक है.

‘त्रिभंगा: टेढ़ी मेड़ी क्रेजी’ 15 जनवरी को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने के लिए तैयार है.