शाहरुख खान ने 'पठान' को लेकर दिया फेक कलेक्शन? काजोल ने उठाए सवाल तो हो गई कॉन्ट्रोवर्सी

Kajol On Pathaan Box Office Collection: बॉलीवुड एक्ट्रेस काजोल इन दिनों काफी सुर्खियां बटोर रही हैं. एक्ट्रेस अपनी वेब सीरीज ‘द ट्रायल’ के प्रमोशन में बीजी चल रही हैं. साथ हीं वो अपने सीरीज से ज्यादा बयानों को लेकर चर्चा में बनी हुई हैं. कुछ दिनों पहले काजोल के इंस्टाग्राम के पोस्ट को लेकर बातें हुई थी. वहीं सोशल मीडिया पर एक्ट्रेस का एक क्लिप वायरल हो रहा है. जिसमें एक इंटरव्यू के दौरान काजोल को शाहरुख खान की फिल्म ‘पठान’ के टोटल कलेक्शन के बारे में पूछते हुए देखा गया है. साथ हीं काजोल ने फिल्म और शाहरुख खान को लेकर और भी बातें की हैं. इस वीडियो को देखने के बाद काजोल को काफी ट्रोल किया जा रहा है.

शाहरुख की कमबैक फिल्म ‘पठान’ बॉलीवुड की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्मों में से एक थी. फिल्म ने वर्ल्डवाइड 1000 करोड़ रुपये से ज्यादा के कलेक्शन को पार करते हुए, अपनी बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट से इतिहास रच दिया था. लेकिन, अब काजोल का सवाल सुनने के बाद यूजर्स का कहना है कि दाल में कुछ तो काला है. दरअसल सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में काजोल बातचीत के दौरान ब्लॉकबस्टर फिल्म ‘पठान’ के बारे में भी बातचीत करते नजर आ रही हैं. इंटरव्यू में काजोल से एक सवाल किए जाते हैं कि वो ‘शाहरुख से क्या पूछना चाहती हैं’ जिसपर एक्ट्रेस ने सोचते हुए कहा कि ‘पठान’ ने वाकई में इतनी कमाई हुई हैं. यह बोलकर काजोल हंसने लग जाती हैं.’

काजोल के इस सवाल को लेकर कई लोगों ने उसका गलत मतलब निकल लिया है. जिसके बाद यूजर्स ने एक्ट्रेस पर निशाना साधते हुए लिखा,’एक्ट्रेस पठान के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के फर्जी नंबर की बात कर रही है’. एक ने लिखा है, ‘काजोल पठान के कलेक्शन का मजाक उड़ा रही है.” तो वहीं किसी एक ने कमेंट किया है कि ‘उन्होंने सिर्फ मजाक किया है लेकिन कुछ लोग उनकी बात का गलत मतलब निकाल रहे हैं.’ हालांकि काजोल के फैंस ने एक्ट्रेस को शाहरुख की तारीफ करते हुए वीडियो शेयर किया है जिसमें वो एक्टर की तारीफ करते हुए कहती हैं, ‘मैं उनके लिए बहुत-बहुत खुश हूं. मैंने उन्हें मैसेज किया और शुभकामनाएं भी दी है. मुझे लगता है, यह उनके जीवन का नया दौर है.’