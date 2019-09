दिवंगत अभिनेत्री श्रीदेवी पर जल्द ही एक किताब आने वाली है और बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री काजोल ने इसके लिए एक फोरवर्ड (प्रस्तावना) लिखा है. काजोल का कहना है कि यह दिवंगत अदाकारा को श्रद्धांजलि अर्पित करने का उनका तरीका है.

काजोल ने यह फोरवर्ड ‘श्रीदेवी: द एटरनल स्क्रीन गॉडेस’ किताब के लिए लिखा है जिसके लेखक सत्यार्थ नायक हैं.

काजोल ने ट्विटर पर लिखा कि इस ट्रिब्यूट के लिए वह खुद को सम्मानित महसूस कर रही हैं.

Honoured and happy to have the opportunity to pen a foreword for a book celebrating the iconic Sridevi. It was my way of paying a personal tribute to India’s first female superstar. Congratulations @BoneyKapoor, the author @SatyarthNayak and the @PenguinIndia team. pic.twitter.com/NBJAjENg9O

— Kajol (@itsKajolD) September 26, 2019