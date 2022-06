Kamal Haasan Gifts to Suriya: कमल हासन की फिल्म ‘विक्रम’ थिएटर्स में जमकर धूम मचा रही और फैंस उनके लुक को और काम को जमकर सराह रहे हैं. इस फिल्म की कहानी और बाकि दो स्टार्स- विजय सेतुपति और फहाद फासिल की परफॉरमेंस भी लोगों का दिल जीत रही है और कमल हासन ने लोगों को फिर से अपना फैन बना दिया है. फिल्म को रिलीज हुए महज 5 दिन हुए हैं और फिल्म एक के बाद एक बॉक्स ऑफिस पर नए-नए कीर्तिमान बना रही है. थलापति विजय स्टारर फिल्म मास्टर फेम निर्देशक लोकेश कनगराज ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया है। फिल्म में कमल हासन के साथ विजय सेतुपति, फहाद फासिल और कैमियो रोल में सुपरस्टार सूर्या नजर आ रहे हैं. ऐसे में फिल्म के सुपरहिट होती है कमल हासन ने अपना बड़ा दिल दिखाते हुए अपने कोस्टार से लेकर अपने डायरेक्टर तक को महंगे तोहफों से लाद दिया है.Also Read - फिल्म विक्रम की सफलता से खुश हुए कमल हासन, डायरेक्टर लोकेश कनागराज को गिफ्ट कर दी ये महंगी कार

कमल हासन की फिल्म विक्रम में एक्टर सूर्या महज पांच मिनट के लिए आए थे, लेकिन उनके आने पर फैंस का दिल बाग-बाग हो गया और उनके सीन पर जमकर तालियां और सीटी बजी है. ऐसे में कमल हासन भी खुशी से भर गए और उन्होंने सूर्यो को खुश होकर कमाल का तोहफा दिया है. कमल हासन ने हाल ही में एक्टर सूर्या को एक महंगी घड़ी तोहफे में दी है, जिसकी जानकारी खुद एक्टर ने सोशल मीडिया के जरिए दी है. एक्टर सूर्या ने कमल हासन को शुक्रिया अदा करते हुए कहा, 'ऐसा पल आपकी जिंदगी खूबसूरत बना देता है. थैंक्यू अन्ना आपके रोलैक्स के लिए.' इसी के साथ एक्टर सूर्या ने तीन तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की हैं, जिसमें कमल हासन उन्हें ये घड़ी पहनाते हुए दिख रहे हैं.

A moment like this makes life beautiful! Thank you Anna for your #Rolex! @ikamalhaasan pic.twitter.com/uAfAM8bVkM

— Suriya Sivakumar (@Suriya_offl) June 8, 2022