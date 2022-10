Kamal R Khan: हाल ही में जेल की हवा खाकर वापस लौटे एक्टर और फिल्म क्रिटिक कमाल आर खान उर्फ केआरके अपने बयानों को लेकर अक्सर विवादों में रहते हैं. अपने एक ट्वीट को लेकर इन दिनों केआरके को कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ रहा है, इसी सिलसिले में उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भी रहना पड़ा था. जेल जाने के बाद लगता है केआरके की तेवर ढीले पड़ गए हैं. अब उन्होंने अपने ट्वीट के जरिए सलमान खान (Salman Khan) से माफी मांगते हुए उनके साथ झगड़ा खत्म करने की पहल की है.Also Read - Aamir Khan Mother: अस्पताल में भर्ती हैं आमिर खान की मां जीनत, इस बीमारी ने परिवार में मचाई खलबली

सितंबर में कमाल को दुबई से लौटते समय मुंबई एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया था. कमल ने अपनी रिहाई के बाद जोर देकर कहा था कि उसकी गिरफ्तारी के पीछे सलमान का हाथ है. हालांकि अब वो अपने इस दावे से पलट गए हैं और सलमान खान से माफी मांग ली है. उन्होंने रविवार को किए अपने एक ट्वीट में लिखा, 'मैं सभी मीडिया से जुड़े लोगों को बताना चाहता हूं कि मेरी गिरफ्तारी के पीछे सलमान खान का हाथ नहीं था, जैसा मैंने सोचा था. पीछे से कोई और खेल कर गया.'

I want to inform all media ppl that #SalmanKhan was not behind my arrest as I thought. Peeche Se Koi Aur Khel Kar Gaya. Bhai jaan @BeingSalmanKhan I am really sorry for misunderstanding you. And I apologise if I did hurt you in anyway. I voluntarily decide to not review ur films.

