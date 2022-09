Kamal R Khan aka KRK: अपने विवादित बयानों और ट्वीट के लिए मशहूर कमाल आर खान (Kamal R Khan) उर्फ केआरके ने एक बार फिर फिल्म रिव्यू से संन्यास की घोषणा कर दी है. YouTuber और पूर्व बिग बॉस 3 प्रतियोगी ने इससे पहले आमिर खान-करीना कपूर खान की फिल्म ‘लाल सिंह चड्ढा’ की रिलीज के दौरान भी ऐसा ही दावा किया था. केआरके (KRK) के रूप में भी जाने जाने वाले पूर्व एक्टर हाल ही में अपने पिछले आपत्तिजनक ट्वीट्स के कारण उनके खिलाफ दर्ज कई मामलों के कारण चर्चा में रहे हैं. उन्हें 14 दिनों के लिए जेल भी जाना पड़ा था. हालांकि वो जमानत पर रिहा हो गए हैं.Also Read - Urfi javed ने अब पार की सारी हदें, पहनी कांच से बनी ऐसी ड्रेस, छिपाना पड़ गया मुंह!

हाल ही में केआरके ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर ऐलान किया कि ऋतिक रोशन-सैफ अली खान अभिनीत फिल्म विक्रम वेधा एक फिल्म समीक्षक के रूप में उनकी आखिरी फिल्म होगी. कमाल ने अपने ट्वीट में निशाना साधते हुए लिखा, ‘आई क्विट, विक्रमवेधा आखिरी फिल्म है, जिसका मैं रिव्यू करूंगा. मेरी समीक्षाओं पर भरोसा करने और मुझे बॉलीवुड के इतिहास में सबसे बड़ा आलोचक बनाने के लिए आप सभी का धन्यवाद. मुझे आलोचक के रूप में स्वीकार करने के लिए नहीं बल्कि मेरी समीक्षाओं को रोकने के लिए मेरे खिलाफ इतने सारे मामले दर्ज करने के लिए सभी बॉलीवुड पीपीएल को भी धन्यवाद.’ Also Read - Babli Bouncer: 'फैशन' जैसी फिल्म बनाने वाले मधुर भंडारकर को कैसे आया 'बबली बाउंसर' का आइडिया, देखें Video

I quit. #VikramVedha is the last film, I will review. Thank you all for trusting my reviews n making me the biggest critic in the history of Bollywood. Thanks to all the Bollywood ppl also for not accepting me as a critic but filing so many cases against me to stop my reviews.❤️

— KRK (@kamaalrkhan) September 24, 2022