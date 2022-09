Kamal R Khan: एक्टर से फिल्म समीक्षक बने कमाल आर खान उर्फ केआरके (KRK) को फिलहाल जेल से छुट्टी मिल गई हैं, उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया है. अपने एक पुराने ट्वीट के चलते 14 दिनों तक न्यायिक हिरासत में रहने वाले केआरके ने जेल से बाहर आते ही फिर एक ट्वीट किया. रविवार को अपने ट्वीट में कमाल आर खान ने ऐलान किया कि वो अपना बदला लेने के लिए वापस आ गए हैं. विवादित ट्वीट मामले में कुछ दिनों पहले केआरके को पुलिस ने मुंबई एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया था, जिसके बाद कोर्ट ने उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया था.Also Read - Esha Gupta ने फिर खिंचवाई बोल्ड Photos, ब्रालेस ड्रेस में एक्ट्रेस को देख फैंस को याद आई किम कार्दशियन

कमाल आर खान को दो अलग-अलग ट्वीट्स के लिए गिरफ्तार किया गया था, अक्षय कुमार और फिल्म निर्माता राम गोपाल वर्मा के बारे में कथित अपमानजनक ट्वीट का 2020 का मामला और उनके खिलाफ 2021 में वर्सोवा पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया था. बेल पर घर लौटते ही एक बार फिर केआरके फिर से ट्विटर पर एक्टिव हो गए. उन्होंने लिखा, 'मैं अपना बदला लेने के लिए वापस आ गया हूं.' सोशल मीडिया पर अब उनका ये ट्वीट भी जमकर वायरल हो रहा है. कई लोगों ने पूछा है कि वो किस तरह अपना बदला लेंगे. Also Read - 'बाहुबली' स्टार प्रभास के परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़, पॉपुलर एक्टर कृष्णम राजू का हुआ निधन

I am back for my vengeance.😡

— KRK (@kamaalrkhan) September 11, 2022