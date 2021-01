kamasutra Mira Nair film Hot Video viral Break Record know about 64 kalas of kamasutra- मीरा नायर निर्देशित फिल्म ‘कामसूत्र’ 1996 में रिलीज हुई थी. हालांकि इस फिल्म में इतने न्यूड सीन थे जिसके बाद इसे भारत और पाकिस्तान में बैन कर दिया था. लेकिन लोग कहां रुकते हैं उन्होंने बार-बार. कई बार देखकर यूट्यूब पर फिल्म देखने का रिकॉर्ड बना दिया. यही नहीं इस वक्त बॉलीवुड क्या हॉलीवुड फिल्में भी इस फिल्म के आगे पानी भरती हुईं नज़र आई थीं. Fifty Shades of Grey का भी कुछ अता-पता नहीं मिला. बता दें. कामसूत्र के इस वीडियो को (Kamasutra Video) 9 करोड़ बार देखा गया था. Also Read - OMG! 100 साल से ऊपर की बुजुर्ग महिला की डंडे से पिटाई, देख होश फाख्ता हो जाएंगे...

गौरतलब है कि चौथी शताब्दी के आसपास महर्षि वात्स्यायन ऋषि के इस ग्रंथ ने तहलका मचा दिया था. इसे खरीदने की होड़ लग गई. लगभग हर घर में ये ग्रंथ पाया जाने लगा. कोई छिपकर पड़ रहा था तो कोई खुले आम. वात्स्यायन ने इसमें 64 यौन कलाओं का जिक्र किया है जिसे पढ़ने के बाद लोगों ने दावा किया कि आपका वैवाहिक जीवन खुशियां से भरपूर हो जाता है. हालांकि ये पूर्णत सेक्स पर आधारित नहीं है. इसमें कई ऐसी भी कलाएं हैं जो स्त्री-पुरुष के व्यवहार पर आधारित है.

गानविद्या (संगीत का ज्ञान )

2. वाद्य ( अलग-अलग प्रकार के बाजे बजाना )

3. नृत्य

4. नाट्य

5. चित्रकारी

6. बेल-बूटे बनाना

7. चावल और पुष्पादि से पूजा के उपहार की रचना करना

8. फूलों की सेज बनाना

9. दांत, वस्त्र और अंगों को रंगना

10. मणियों की फर्श बनाना

11. शय्या-रचना ( बिस्तर की सज्जा )

12. जल को बांध देना

13. विचित्र सिद्धियाँ दिखलाना

14. हार-माला आदि बनाना

15. कान और चोटी के फूलों के गहने बनाना

16. कपड़े और गहने बनाना

17. फूलों के आभूषणों से श्रृंगार करना

18. कानों के पत्तों की रचना करना

19. सुगंध वस्तुएं-इत्र, तैल आदि बनाना

20. इंद्रजाल-जादूगरी

21. चाहे जैसा वेष धारण कर लेना

22. हाथ की फुती कें काम

23. तरह-तरह खाने की वस्तुएं बनाना

24. तरह-तरह पीने के पदार्थ बनाना

25. सूई का काम

26. कठपुतली बनाना

27. पहली

28. प्रतिमा आदि बनाना

29. कूटनीति

30. ग्रंथों के पढ़ाने की चातुरी

31. नाटक आख्यायिका आदि की रचना करना

32. समस्यापूर्ति करना

33. पट्टी, बेंत, बाण आदि बनाना

34. गलीचे, दरी आदि बनाना

35. बढ़ई की कारीगरी

36. गृह आदि बनाने की कारीगरी

37. सोने, चांदी आदि धातु तथा हीरे-पन्ने आदि रत्नों की परीक्षा

38- सोना-चांदी आदि बना लेना

39. मणियों के रंग को पहचानना

40. खानों की पहचान

41. वृक्षों की चिकित्सा

42. भेड़ा, मुर्गा, बटेर आदि को लड़ाने की रीति

43. तोता-मैना आदि की बोलियां बोलना

44. उच्चाटनकी विधि

45. केशों की सफाई का कौशल

46. मुट्ठी की चीज या मनकी बात बता देना

47. म्लेच्छ-काव्यों का समझ लेना

48. विभिन्न देशों की भाषा का ज्ञान

49. शकुन-अपशकुन जानना, प्रश्नों उत्तर में शुभाशुभ बतलाना

50. नाना प्रकार के मातृकायन्त्र बनाना

51. रत्नों को नाना प्रकार के आकारों में काटना

52. सांकेतिक भाषा बनाना

53. मनमें कटकरचना करना

54. नयी-नयी बातें निकालना

55. छल से काम निकालना

56. समस्त कोशों का ज्ञान

57. समस्त छन्दों का ज्ञान

58. वस्त्रों को छिपाने या बदलने की विद्या

59. द्यू्त क्रीड़ा

60. दूरके मनुष्य या वस्तुओं का आकर्षण

61. बालकों के खेल

62. मन्त्रविद्या

63. विजय प्राप्त कराने वाली विद्या

64. बेताल आदि को वश में रखने की विद्या

बता दें कि मीरा नायर की फिल्म ‘कामसूत्र’ 1996 में रिलीज हुई थी. उस फिल्म में रेखा ने कामसूत्र शिक्षक रासा देवी का किरदार निभाया था. फिल्म 16वीं शताब्दी के समय को लेकर बनायी गई है. फिल्म की कहानी उच्च कुल से ताल्लुक रखने वाली राजकुमारी तारा और उसकी नौकरानी माया के ईर्दगिर्द घूमती है.