Women Reservation Bill : संसद की कार्रवाही देखने पहुंची Kangana और Esha Gupta, महिला आरक्षण विधेयक पर दिया रिएक्शन

देश की नई संसद में दोनों सदनों- लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही मंगलवार से हुई. इसी दौरान देश की लगभग आधी आबादी यानी महिलाओं से जुड़ा हुआ पहला कानून महिला आरक्षण विधेयक (Women Reservation Bill) पेश किया गया. सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में लोकसभा एवं राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण से जुड़े बिल को मंजूरी दे दी गई थी. हालांकि इसे लेकर सरकार ने अभी तक आधिकारिक बयान जारी नहीं किया. महिलाओं से जुड़ा कानून लोकसभा में पेश होने के बाद अब इस पर बॉलीवुड एक्ट्रेसेस का रिएक्शन भी सामने आने लगे हैं. कंगना रनौत (Kangana Ranaut), ईशा गुप्ता जैसी (Esha Gupta) तमाम एक्ट्रेसेस भी मंगलवार को नई संसद का दौरान करने और लोकसभा की कार्रवाई देखने पहुंची थीं.

#WATCH | Delhi: On the Women’s Reservation Bill, Actress Esha Gupta says, “It’s a beautiful thing that PM Modi has done. It’s a very progressive thought…This Reservation Bill will give equal powers to women…It’s a big step for our country. PM Modi promised it and delivered… pic.twitter.com/bqPirQcv4V

बिल पेश होने के बाद कंगना रनौत ने कहा, ‘ये शानदार आइडिया है. ये सब हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी और इस सरकार और महिलाओं के उत्थान के प्रति उनकी (पीएम मोदी) विचारशीलता के कारण हो पाया’. वहीं, दूसरी ओर बॉलीवुड की ग्लैमरस एक्ट्रेस ईशा गुप्ता ने महिला आरक्षण बिल पेश होने के बाद अपनी खुशी जाहिर की. उन्होंने कहा, ‘ये सुंदर काम है जो पीएम मोदी ने किया है. यह एक बहुत ही प्रगतिशील विचार है… यह आरक्षण विधेयक महिलाओं को समान अधिकार देगा… यह हमारे देश के लिए एक बड़ा कदम है. पीएम मोदी ने इसका वादा किया और इसे पूरा किया’.

#WATCH | On Women’s Reservation Bill, actor Kangana Ranaut says, ” This is a wonderful idea, this is all because of our honourable PM Modi and this govt and his (PM Modi) thoughtfulness towards the upliftment of women” pic.twitter.com/xrtFZBZkNW

— ANI (@ANI) September 19, 2023