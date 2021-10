Kangana Meets UP CM Adityanath: कंगना रनौत (Kangana Ranauat) शुक्रवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) से मिलीं, मीटिंग के दौरान कंगना ने यूपी में योगी आदित्यनाथ के काम की तारीफ की है. इसके अलावा योगी आदित्यनाथ ने कंगना को अयोध्या आने का भी निमंत्रण दिया है. इसके साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार ने फिल्म अभिनेत्री कांगना रनौत (Kangana Ranaut) को अपनी अति महत्वकांक्षी योजना ‘एक जिला एक उत्पाद’ (ओडीओपी) का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है.Also Read - Kabir Bedi की नातिन ने संमदर किनारे बिकिनी में मचाया कोहराम, फ्लॉन्ट किया अपना Hot फिगर

अपर मुख्य सचिव नवनीत सहगल ने बताया कि फिल्म अभिनेत्री कांगना रनौत ने मुख्यमंत्री योगी से मुलाकात की और उन्हें मुख्यमंत्री ने ओडीओपी उत्पाद भेंट किया, उन्होंने बताया कि वह ओडीओपी की ब्रांड एम्बेसडर होंगी. बता दें कि कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार द्वारा शुरू की गई एक जिला एक उत्पाद (ओडीओपी) योजना के जरिए यूपी के एक-एक जिले के उद्यम कौशल का डंका दुनिया में बजाने के लिए कई प्रयास शुरू हुए हैं.

Famous Actress Kangana Ranawat met @myogiadityanath Hon’ble Chief Minister UP, who presented her with an @UP_ODOP product. Kangna ji will be our Brand Ambassador for ODOP @CMOfficeUP pic.twitter.com/XUJTiStRqv

— Navneet Sehgal (@navneetsehgal3) October 1, 2021