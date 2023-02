कंगना रनौत ने फिर से मचाया बवाल, कहा 'हीरो के कमरों में जाने से मना किया तो..'

Kangana Ranaut Hits Back Bollywood Mafia: कंगना रनौत एक बार फिर से काफी चर्चा में हैं और उन्होने एक बार फिर से सोशल मीडिया पर बॉलीवुड माफिया के खिलाफ जमकर बोला है. बता दें कि कंगना ने ट्वीट करते हुए बॉलिवुड माफियाओं को लेकर बातो की ऐसी झड़ी लगा दी है, जो फिर से खबरों का हिस्सा हो गए हैं. हाल में उन्होंने अपनी मां की एक तस्वीर शेयर की थी. इस तस्वीर में उनकी मां खेत में काम करते हुए नजर आ रही थीं. उनके फैंस कंगना की मां ये तस्वीर देख हैरानी भी जताई थी कि इतनी बड़ी एक्ट्रेस की मां आज भी खेतों में काम करती हैं. लेकिन आज सुबह उन्होंने ट्वीट कर बॉलीवुड पर फिर निशाना साधा है.

कंगना रनौत ने अपने ट्वीट में कहा कि बिना किसी का नाम लेते हुए भिखारी फिल्म माफिया कहा. उन्होंने कहा कि वह काम के लिए आइटम नंबर, शादियों में नाचना या रात को हीरोज के कमरे में नहीं जाती हैं. उन्होंने लिखा, ‘भिखारी फिल्म माफिया ने मेरे एटिट्यूड को मेरा घमंड कहा, क्योंकि मैं दूसरी लड़कियों की तरह गिड़गिड़ाने से मना किया आइटम नंबर करना, शादियों में नाचना, रात को बुलाए जाने पर हीरोज के कमरों में जाना ये सब के लिए साफ मना किया, जिसके लिए उन्होंने मुझे पागल घोषित किया और जेल भिजवाने की कोशिश की.’

बता दें कि आज सुबह ही कंगना रनौत ने अपनी मां की तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट की थी और इस तस्वीर में उनकी मां खेतों में काम करतीं नजर आईं थीं. इसके बाद लगातार उनके फॉलोअर ने हैरानी जताते हुए लिखा कि करोड़पति होते हुए भी कंगना की मां खेत में काम करती हैं. इस पर कंगना ने कई ट्वीट्स करते हुए बॉलीवुड एक्टर-एक्ट्रेस पर निशाना साधा है.

ट्विटर पर अपनी मां की एक फोटो सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा कि ‘ये मेरी माता जी हैं. रोज 7-8 घंटे खेती करती हैं. अक्सर घर पर लोग आते हैं और उनसे कहते हैं हमें कंगना की मम्मी से मिलना है. बड़ी विनम्रता से हाथ धोकर वो उन्हें चाय-पानी देकर कहती हैं, मैं ही उनकी मां हूं, उनकी आंखें फटी रह जाती हैं, वो हैरान हो जाते हैं, उनके पैर पड़ जाते हैं.’