Sushant Singh Rajput Case: सुप्रीम कोर्ट ने सुशांत सिंह राजपूत केस की जांच सीबीआई (CBI) को सौंप दी है. जिसके बाद से सुशांत का परिवार. बॉलीवुड सितारे. एक्टर के फैंस बेहद खुश हैं. सुशांत को इंसाफ दिलाने के बाद देशभर में एक मुहिम सी चल गई थी. लोग ये मानने को तैयार ही नहीं थी कि सुशांत जैसा हंसमुख अभिनेता आत्महत्या भी कर सकता है. इस केस को लगातार सीबीआई से जांच कराने की मांग की जा रही थी.

सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी मिलने के बाद बॉलीवुड के तमाम एक्टर्स ने भी खुशी जाहिर की है. कंगना रनौत ने ट्वीट करते हुए कहा कि "इंसानियत जीती, हर एक सुशांत वॉरियर को बधाई, मैंने पहली बार ऐसी शक्तिशाली एकजुटता और होश देखा है.अमेजिंग.

SC directs CBI to investigate Sushant Singh Rajput’s death. May the truth always prevail 🙏🏻 #Prayers

