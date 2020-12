बॉलीवुड एक्टर दिलजीत दोसांझ और कंगना रनौत के बीच ट्वीटर पर जुबानी जंग जारी है. दोनों के बीच किसान आंदोलेन में शामलि हुए एक दादी को कंगना द्वारा आरोप लगाने के बाद से ही दोनों के बाद से ही जुबानी जंग शुरु हो गई है. अब ट्विटर पर #DiljitVsKangana ट्रेंड कर रहा है. कंगना और दिलजीत के ट्विटर वॉर को लेकर सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़ आ गई है. फैन्स मजेदार मीम्स शेयर कर दिलजीत और कंगना के बीच जुबानी जंग पर अपना रिएक्शन दे रहे हैं. तो चलिए देखते हैं कुछ मजेदार मीम्स. Also Read - Kangna Vs Diljit War: कंगना रौनत ने अब दिलजीत से लिया पंगा, सोशल मीडिया पर तू-तड़ाक में हो रही हैं बातें

Me thinking whether she was acting or just being normal..#diljit #DiljitVsKangana #DiljitRocks pic.twitter.com/Y560XewqsX

— Navneet Arya (@LogiclyiLogical) December 3, 2020