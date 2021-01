नई दिल्ली: कंगना रनौत अक्सर सोशल मीडिया पर किसी ना किसी बॉलीवुड स्टार को अपने निशाने पर लेती ही रहती हैं. ऐसे में कंगना के निशाने पर एक बार फिर से ‘बदला’ एक्ट्रेस तापसी पन्नू आई है. दरअसल कंगना के किसी फैन ने तापसी की एक फोटोशूट वाली फोटो लगाकर कहा है कि वो कंगना को कॉपी करना बंद दें. ऐसे में कंगना ने इस पर वार करना नहीं भूला और सोशल मीडिया पर अपना जवाब दिया. साथ ही कंगना ने नई खुद की तुलना अमिताभ से कर ड़ाली. Also Read - -33 डिग्री में शूटिंग कर के लौटे अमिताभ बच्चन! फोटो शेयर कर लिखा 'एक शॉर्ट ट्र‍िप पर लद्दाख'

तापसी के एक पुराने फोटोशूट को लेकर कंगना के फैन्स का कहना है कि ताापसी ने 1000वीं बार कंगना को कॉपी किया है. दरअसल कंगना और तापसी की एक फोटो है जिसमें दोनों एक जैसा ही पोज देते हुए दिख रहे हैं वहीं दोनों ने काली कलर की ड्रेस भी पहनी हुई है. Also Read - Amitabh Funny Picture: साल 2021 को इस तरह से लोड़ कर रहे हैं अमिताभ बच्चन, शेयर की बेहद Funny फोटो

अब कंगना ने इस पोस्ट पर रिएक्शन देते हुए ट्वीट किया, ‘मैं बहुत खुश हुई, वह एक मेरे सच्ची फैन हैं. उन्होंने मुझे कॉपी करने में अपनी पूरी जिंदगी निकाल दी और यह वाकई काफी इम्प्रेसिव है. वैसे भी मेरी तरह कोई भी फीमेल सुपरस्टार पॉप कल्चर को आगे नहीं लेकर जा सकी, मिस्टर बच्चन के बाद सबसे ज्यादा मुझे ही कॉपी किया जाता है’. Also Read - Bollywood New Year 2021: अमिताभ से प्रियंकां चोपड़ा तक, नए साल का बॉलीवुड सितारों ने कुछ ऐसे किया 'वेलकम'

Ha ha ha I am flattered, she is a true fan, dedicated her whole existence to study and impersonate me to the point of dessolution it is rather impressive, also no other female superstar has taken over pop culture the way I have I am the most mimicked superstar after Mr Bachchan.

