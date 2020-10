Maharashtra News in Hindi: अभिनेत्री कंगना रनौत (Kangana Ranaut) ने एक बार फिर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्वव ठाकरे (Uddhav Thackeray) पर हमला बोला. वीडियो जारी करने के साथ-साथ कंगना ने एक के बाद एक कई ट्वीट कर उद्धव ठाकरे पर निशाना साधा. अभिनेत्री ने आरोप लगाया कि उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) ने रविवार को हुई शिवसेना (Shiv Sena) की दशहरा रैली में उनके लिए अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया. Also Read - महाराष्ट्र के डिप्टी CM अजीत पवार कोरोना वायरस से संक्रमित, मुंबई के अस्पताल में कराया गया भर्ती

Raut called me Haramkhor now Uddhav called me namak haram, he is claiming I won't get food in my state if Mumbai does not give me shelter, shame on you I am your son's age this is how you speak to a self made single woman, Chief Minister you are the worse product of nepotism. https://t.co/uV5RCf3R0W

— Kangana Ranaut (@KanganaTeam) October 26, 2020