सुशांत सिंह राजपूत केस को लेकर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) ने कंगना रनौत (Kangana Ranaut) पर हमला बोला. कंगना का नाम लिए बिना उद्धव ने कहा, 'न्याय के लिए चिल्लाने वालों ने मुंबई पुलिस पर आरोप लगाए. मुंबई को पीओके बताया. ऐसी तस्वीर पेश कर रहे हैं जैसे हर जगह ड्रग एडिक्ट है. हम गांजा नहीं तुलसी उगाते हैं. गांजे के खेत आपके राज्य में हैं.' इसे लेकर कंगना रनौत ने एक के बाद एक कई ट्वीट कर पलटवार किया है.

You should be ashamed of yourself chief minister, being a public servant you are indulging in petty fights, using your power to insult, damage and humiliate people who don't agree with you, you don't deserve the chair you have acquired by playing dirty politics. SHAME.

— Kangana Ranaut (@KanganaTeam) October 26, 2020