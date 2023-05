Video: कंगना रनौत ने सेम सेक्स मैरिज को बताया था 'बेडरूम' का मामला, अब कहा 'दिल मिल गए...'

Kangana Ranaut on Same Sex Marriage: अपनी बेबाकी से हर किसी के दिलो को घायल करने वाली कंगना हर मुद्दे पर अपना विचार दुनिया को दिखा देती हैं. हाल ही में उन्होंने सलमान खान की सुरक्षा पर भी अपनी बात रखते हुए कहा था कि उन्हें ड़रने की जरूरत नहीं और वो हमेशा सुरक्षित रहेंगें. वहीं अब कंगना ने सालों से चल रहे सेम सेक्स मैरिज पर अपना बेबाकी वाली राय रख है. दरशअल कंगना इन दिनों मुंबई से दूर हरिद्वार हैं औऱ इश दौरान जब वहां पर वो मीडिया के साने आई तो उन्होंनेसेक्स मैरिज पर सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई पर अपना नजरिया पेश किया है और कंगना ने इसे सही ठहराया है.

बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत अपनी तीखे बयानों को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहती हैं बीते दिनों सेम सेक्सुअल मैरिज पर दिए गए बयान तेजी से वायरल हो है. बिते दिनों कंगना ने कहा था कि ‘आपके सेक्सुअल पसदं जो भी हो उन्हें आपके बिस्तर तक ही रहनी चाहिए’. हालांक अब उन्होंने अपने बयान में कुछ नया बोला है. कंगना रनौत से जब सेम सेक्स मैरिज पर उनकी राय पूछी गई तो उन्होंने मीडिया इंटरेक्शन में बताया, ‘जो शादी होती है वो दिल के रिश्ते होते हैं. ये सब ही जानते हैं. जब लोगों के दिल मिल गए हैं. बाकि जो लोगों की प्रिफरेंस है उसमें हम क्या बोल सकते हैं.’

Kangana Ranaut when asked about the ongoing same sex marriage debate: “Marriage is a matter of the heart. When hearts have met what can I say about their preferences?”. #KanganaRanaut #SameSexMarriage pic.twitter.com/sJ4mtNBS56 — Kangana Ranaut Daily (@KanganaDaily) May 1, 2023

कंगना का ये बयान आते ही वायर हो गया है और इस बयान पर राइटर अपूर्व असरानी ने एक्ट्रेस का धन्यवाद दिया है. सेम सेक्सुअल मैरिज पर कंगना के बयान पर उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा ‘क व्यक्ति को लिबिरल मीडिया द्वारा रद्द कर दिया गया है, उसे एक राय का अधिकार नही है? भले ही उसका बयान मानवीय, बहादुर और सामयिक हो? कंगना जो मैरिज इक्विलिटी के लिए बोलती है जो ज्यादातर फिल्मी सितारे बोलने से कतराते हैं. एक रानी से दूसरी रानी तक, थैंक्यू” अपूर्वा.’

कुछ दिन पहले कंगना ने ट्वीट किया था, ‘चाहे आप एक पुरुष / महिला या कुछ और हों, आपके लिंग का आपके अलावा किसी के लिए कोई महत्व नहीं है, कृपया समझें. आधुनिक दुनिया में हम अभिनेत्रियों या महिला निर्देशकों जैसे शब्दों का भी उपयोग नहीं करते हैं, हम उन्हें एक्टर और निर्देशक कहते हैं. आप दुनिया में क्या करते हैं ये आपकी पहचान है, न कि आप बिस्तर में क्या करते हैं.’