नई दिल्ली: सुशांत सिंह राजपूत के निधन के बाद से बॉलीवुड लगातार सवालों के घेरे में हैं. फिल्म इंडस्ट्री में नेपोटिज़्म, मूवी माफ़िया, आउटसाइडर-इनसाइडर जैसे विषयों पर लगातार बहस हो रही है. हिंदी सिनेमा जगत में अपनी बेबाक राय के लिए मशहूर अभिनेत्री कंगना रनौत (Kangana Ranaut) ने एक बार फिर अपना तेवर दिखाया है. पिछले कई महीनों से अपने तीखे बयान से सुर्खियां बंटोरने वाली कंगना ने इस बार आयुष्मान खुराना (Ayushmann Khurrana), दीपिका पादुकोण (Deepika Padukone) और रणबीर कपूर (Ranbir Kapoor) जैसे सितारों पर निशाना साधा है.

कंगना की डिजिटल टीम ने एक यूजर के ट्वीट को रिट्वीट करते हुए रणबीर कपूर और दीपिका पादुकोण को आड़े हाथ लिए. ट्विटर पर एक यूजर ने रणबीर कपूर की सभी फ्लॉप फिल्मों की लिस्ट शेयर की थी. इसी पर कंगना की तरफ से ट्वीट करते हुए लिखा गया, "रणबीर कपूर एक सीरियल स्कर्ट चेजर है लेकिन किसी में उन्हें रेपिस्ट कहने की हिम्मत नहीं है, दीपिका पादुकोण खुद को मानसिक बीमारी से ग्रसित बता चुकी हैं, लेकिन कोई उन्हें साइको या विच नहीं कहता, यह सब नाम सिर्फ छोटे शहरों और सज्जन परिवार से आने वाले मेहनती आउटसाइडर्स के लिए आरक्षित किए गए हैं."

Ranbir Kapoor is a serial skirt chaser but no one dare call him a rapist, Deepika is a self proclaimed mental illnesses patient but no one calls her a psycho or a witch,this name calling is reserved only for extra ordinary outsiders who come from small towns and humble families. https://t.co/gJ2AFWtxYK

— Team Kangana Ranaut (@KanganaTeam) August 9, 2020