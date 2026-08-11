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कंगना ने नसीरुद्दीन शाह को कहा 'लोमड़ी', देशभक्ति पर भी उठाए सवाल; जानें क्या है पूरा विवाद

कंगना रनौत ने नसीरुद्दीन शाह के कुत्ता और हड्डी वाले बयान पर पलटवार किया. उन्होंने शाह को लोमड़ी कहा और देश के प्रति वफादारी को लेकर सवाल उठाए. चलिए आपको बताते हैं यह पूरा मामला क्या है.

Written by: India.com Hindi News Desk Edited by: Gargi Santosh
Published: August 11, 2026, 8:42 PM IST
कंगना ने नसीरुद्दीन शाह को कहा 'लोमड़ी', देशभक्ति पर भी उठाए सवाल; जानें क्या है पूरा विवाद
कंगना ने कहा कि वह नसीरुद्दीन शाह जैसा लोमड़ी बनने से बेहतर कुत्ता बनना पसंद करेंगी. (Photo from IANS)
  • कंगना रनौत ने नसीरुद्दीन शाह पर पलटवार किया
  • उन्होंने नसीरुद्दीन शाह को लोमड़ी कहकर निशाना साधा
  • कंगना ने देश के प्रति वफादारी को लेकर भी सवाल उठाए
  • इस विवाद की जड़ शाह का कुत्ता और हड्डी वाला बयान है

बॉलीवुड में छात्र आंदोलन और उस पर कलाकारों की चुप्पी पर चल रही बहस अब कंगना रनौत और दिग्गज अभिनेता नसीरुद्दीन शाह तक पहुंच गई है. एक्ट्रेस से सांसद बनीं कंगना रनौत ने नसीरुद्दीन शाह के पुराने ‘कुत्ता और हड्डी’ वाले बयान पर पलटवार किया है. उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर करते हुए नसीरुद्दीन शाह को ‘लोमड़ी’ कह दिया. कंगना ने अपने बयान में देश के प्रति वफादारी का जिक्र करते हुए शाह की नीयत और भारत के प्रति उनकी प्रतिबद्धता पर सवाल किए.

कंगना बोलीं- जिस देश की रोटी खाती हूं, उसकी रखवाली करती

कंगना ने पोस्ट में लिखा- हर कोई किसी न किसी का ‘कुत्ता’ है, लेकिन उन्हें इस बात पर गर्व है कि वह जिस देश की रोटी खाती हैं, उसी की रखवाली करती हैं और उसके लिए लड़ती हैं. उन्होंने शाह पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि वह भारत की रोटी खाते हैं, लेकिन पड़ोसी देश के लिए लड़ते हैं. कंगना ने अपने बयान में यह भी कहा कि आज के समय में किसी इंसान को ‘कुत्ता’ कहना भी एक तरह की तारीफ है, क्योंकि वफादारी और मासूमियत जैसी चीजें बहुत कम देखने को मिलती हैं. इसी के साथ उन्होंने कहा कि वह नसीरुद्दीन शाह जैसा ‘लोमड़ी’ बनने से बेहतर कुत्ता बनना पसंद करेंगी.

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नसीरुद्दीन शाह और कंगना में किस वजह से विवाद शुरू हुआ

यह विवाद तब शुरू हुआ, जब नसीरुद्दीन शाह ने छात्र प्रदर्शनों के बीच बॉलीवुड के कई बड़े सितारों की चुप्पी पर सवाल उठाए थे. उन्होंने कहा था कि जब तक किसी कुत्ते के मुंह में हड्डी होती है, वह भौंक नहीं सकता. शाह के मुताबिक जब हड्डी उसके मुंह से निकल जाएगी या उसके दांत टूट जाएंगे, तभी वह आवाज उठाएगा. उनका इशारा उन बड़े कलाकारों की तरफ था, जिन्होंने छात्र प्रदर्शनों पर सार्वजनिक रूप से अपनी बात नहीं रखी थी.

झारखंड आंदोलन के बीच गरमाया मामला

अभिनेता पीयूष मिश्रा ने भी नसीरुद्दीन शाह के इस बयान का जिक्र किया था. झारखंड में JPSC से जुड़े मुद्दों को लेकर आंदोलन कर रहे छात्रों के समर्थन में बोलते हुए मिश्रा ने सवाल उठाया था कि वे ‘हड्डी मुंह में दबाए कुत्ते’ कहां हैं, जो छात्रों के प्रदर्शन पर चुप हैं. इसी के बाद शाह का पुराना बयान फिर चर्चा में आ गया. दूसरी तरफ, कंगना पहले भी Gen Z के एक वर्ग द्वारा किए जा रहे छात्र आंदोलनों को लेकर सवाल उठा चुकी हैं. उन्होंने कुछ प्रदर्शनकारियों के पीएम मोदी के खिलाफ कथित आपत्तिजनक भाषा इस्तेमाल करने पर भी नाराजगी जताई थी. कंगना ने युवाओं के एक वर्ग के लिए ‘Gutter chap’ जैसे शब्द का इस्तेमाल कर विवाद खड़ा कर दिया था.

(इनपुट-एजेंसी के साथ)

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