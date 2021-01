Kangana Ranaut on Farmers Protest: बॉलीवुड की दुनिया में अपनी बेबाकी के लिए मशहूर अभिनेत्री कंगना रनौत (Kangana Ranaut) ने मंगलवार को कहा कि वैसे भारतीय जो मौजूदा किसान प्रदर्शन (Kisan Andolan) का समर्थन कर रहे हैं, वे आतंकवादी हैं. कंगना रनौत ने गणतंत्र दिवस पर ट्वीट किया, “छह ब्रांडों ने मेरे साथ अनुबंध रद्द कर दिया. कुछ पर पहले से ही हस्ताक्षर किए थे, कुछ पर करने वाली थी. उन्होंने कहा कि मैंने किसान को आतंकवादी बुलाया है इसलिए वे मुझे अपना एंबेसेडर नहीं बना सकते. आज मैं इस दंगे को समर्थन दे रहे एंटी नेशनल ब्रांड को आतंकवादी कहना चाहूंगी.” Also Read - क्या भारत की पहली संविधान सभा में 15 महिलाएं थीं? प्रियंका चोपड़ा ने Women लीडरशिप पर शेयर किया VIDEO

Six brands cancelled contracts with me some were already signed some were closing n said I called Farmer terrorists so they can't have me as an ambassador. Today I want to say each and every Indian who is supporting these riots is also a terrorist including anti national brands. https://t.co/JVzLO4hqEU

— Kangana Ranaut (@KanganaTeam) January 26, 2021