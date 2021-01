कंगना रौनत (Kangana Ranaut ) की फिल्म मणिकर्णिका, द क्वीन ऑफ झांसी (Manikarnika: The Queen of Jhansi) को आज दो साल पूरे हो गए हैं. कंगना (Kangana Ranaut ) फिल्म के दो साल पूरे होने पर बेहद भावुक नजर आई. बता दें कि बतौर निर्देशक ये कंगना की पहली फिल्म थी. इस फिल्म में कंगना बेहद जबरदस्त एक्शन सीन करती हुई नजर आई थी, इतना ही नहीं उन्होंने इस फिल्म में घुड़सावारी और तलवारबाजी भी की थी. ऐसे में आज कंगना ने फिल्म से जुड़ी कुछ यादें शेयर की है. Also Read - कंगना के निशाने पर फिर आई तापसी, कहा 'मेरी सच्ची फैन, मुझे कॉपी करती रहती हैं'....खुद को बताया लेडी अमिताभ

कंगना रौनत (Kangana Ranaut ) ने अपने सोशल मीडिया पर दो तस्वीरें शेयर की है जिसमें उन्होंने फिल्म मणिकर्णिका, द क्वीन ऑफ झांसी (Manikarnika: The Queen of Jhansi) के उस वक्त को याद किया है जब वो इस फिल्म की शूटिंग कर रही थी और कैसे उन्हें इस दौरान परेशानियों का सामना करना पड़ा था.

Saluting every hero of #Manikarnika @punitgoenka @KamalJain_TheKJ Vijendra Parsad Garu @prasoonjoshi_ @ShankarEhsanLoy @anky1912 @ZeeStudios_ @sanchitbalhara @neeta_lulla each and every member of my team 🙏 pic.twitter.com/ROHVB4KXuL

— Kangana Ranaut (@KanganaTeam) January 25, 2021