कंगना रनौत का दावा- करण जौहर ने प्रियंका चोपड़ा को इतना हैरस किया..बुली किया कि...

बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत ने मंगलवार को फिल्ममेकर करण जौहर पर आरोप लगाते हुए कहा कि ग्लोबल स्टार प्रियंका चोपड़ा जोनस को बॉलीवुड में करण जौहर ने ही बैन कर दिया था. प्रियंका ने हाल ही में एक इंटरव्यू में साझा किया कि बॉलीवुड में पीछे धकेले जाने और पॉलिटिक्स के चलते उन्होंने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री से ब्रेक लेने का फैसला किया. इससे संबंधित आर्टिकल पोस्ट कर कंगना ने ट्विटर पर लिखा, प्रियंका का बॉलीवुड के बारे में कहना है कि लोगों ने उनके खिलाफ गैंगअप किया.उन्हें बुली किया और फिल्म इंडस्ट्री से निकाल दिया.जिस महिला ने अपने दम पर सबकुछ हासिल किया, उसे भारत छोड़ने को मजबूर कर दिया गया.हर कोई जानता है कि करण जौहर ने उन्हें बैन कर दिया था.”

उन्होंने कहा कि करण ने प्रियंका को इस हद तक हैरस किया कि उन्हें भारत छोड़कर ही जाना पड़ा.

एक अन्य ट्वीट में, कंगना ने लिखा, मीडिया ने करण जौहर के साथ प्रियंका के मनमुटाव के बारे में काफी लिखा, क्योंकि शाहरुख के साथ उनकी दोस्ती थी.हमेशा से ही ऐसे आउटसाइडर्स की तलाश में रहने वाले मूवी माफिया को प्रियंका चोपड़ा के रूप में सही पंचिंग बैग मिल गया.उन्हें इस हद तक हैरस किया गया कि भारत छोड़कर ही जाना पड़ा.’