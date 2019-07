एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट्स गिल्ड ऑफ इंडिया (ईजेजीआई) के सदस्यों ने सामूहिक रूप से कंगना रनौत का बहिष्कार करने का फैसला लिया है और राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता अभिनेत्री और एक पत्रकार के बीच हुई बुरी बहस के बाद अभिनेत्री से सार्वजनिक माफी की मांग की है. यह तीखी बहस कंगना की आगामी फिल्म ‘जजमेंटल है क्या’ के गाने के लॉन्चिग के दौरान हुई. उस दौरान फिल्म की निर्माता एकता कपूर और अभिनेता राजकुमार राव भी मौजूद थे.

सदस्यों ने एकता को एक पत्र भेजा है, जिसमें उन्होंने कंगना के व्यवहार को ‘अनुचित’ बताया है.

पत्र में लिखा था, “हम एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट्स गिल्ड ऑफ इंडिया के सदस्य, घटना और विशेष रूप से रनौत के व्यवहार की निंदा करते हुए आपसे, बालाजी फिल्म्स और रनौत से एक लिखित सार्वजनिक माफी की मांग करते हैं. हम एक गिल्ड के तौर पर रनौत का और उनके किसी भी मीडिया कवरेज का सामूहिक रूप से बहिष्कार करने का निर्णय लेते हैं.”

इस इवेंट में कंगना रनौत जो कि राजकुमार राव के साथ थीं, हमारे एक पत्रकार पर बुरी तरह भड़क उठीं, बावजूद इसके कि उसका सवाल पूरा भी नहीं हुआ था.

लेटर में लिखा है कि क्योंकि आप उस इवेंट में खुद मौजूद थीं तो आप जाहिर तौर पर इस मामले से पूरी तरह वाकिफ हैं. हम आपसे इस मामले पर एक लिखित स्टेटमेंट और कंगना द्वारा किए गए बर्ताव की निंदा की मांग करते हैं.

Entertainment Journalists’ Guild of India boycotts Kangana Ranaut, decides to “not give her any media coverage” over an incident where she accused a journalist of running a “smear campaign” against her at a song launch event of movie ‘Judgementall Hai Kya’. pic.twitter.com/ysOOV5KYrE

— ANI (@ANI) July 9, 2019