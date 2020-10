पिछले हफ्ते गोवा के एक गांव में शूटिंग के लिए आए करण जौहर के धर्मा प्रोडक्शन के क्रू द्वारा पीपीई और अन्य कचरे को अलग-अलग किए बिना फेंकने का कथित विवाद बुधवार को भी जारी रहा. कंगना रनौत ने ट्विटर पर इस मुद्दे को उजागर किया और दावा किया कि कचरे को इस तरह लापरवाही से फेंकने से पर्यावरण को नुकसान होता है. वहीं करण जौहर की प्रोडक्शन फर्म द्वारा हायर किए गए गोवा के प्रोड्यूसर दिलीप बोरकर ने कहा कि राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता अभिनेत्री को जमीनी हकीकत नहीं पता है. Also Read - निकिता हत्याकांड: कंगना रनौत के तीखे बोल- लव जिहाद ने ली एक और जान! तौसीफ का एनकाउंटर करो!

बुधवार को पणजी में बोरकर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, "कंगना रनौत को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है. वह गोवा का नाम खराब कर रही हैं. हमें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है. शायद इसलिए कि धर्मा प्रोडक्शन या करण जौहर का नाम इसमें शामिल है."

Also Read - संदीपा धर की 'मुंभाई' में मुंह दिखाई, पुलिस और गैंगस्टर की दोस्ती में फूट डालेगी ये एक्ट्रेस

फिल्म प्रोडक्शन के क्रू द्वारा अंधाधुंध तरीके से कचरे के बैग फेंकने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद विवाद खड़ा हो गया है, जिसके बाद फिल्म की शूटिंग से संबंधित नियमों की देखरेख करने वाली सरकारी एजेंसी एंटरटेनमेंट सोसाइटी ऑफ गोवा (ईएसजी) ने बोरकर को कारण बताओ नोटिस जारी किया. नोटिस में कहा गया था कि नान-बायोडिग्रेडेबल कचरे को फेंकते समय मानदंडों का पालन नहीं किया गया था. इस कचरे में फिल्म की शूटिंग के दौरान इस्तेमाल हुए पीपीई किट भी शामिल थे.

Movie industry is not a virus just for the moral fibre n culture of this nation but it has become very destructive and harmful for the environment also, @PrakashJavdekar ji @moefcc see this disgusting,filthy,irresponsible behaviour by so called big production houses, pls help 🙏 https://t.co/EZfzrIWz06

— Kangana Ranaut (@KanganaTeam) October 27, 2020