फिल्म एक्ट्रेस कंगना रनौत (Kangana Ranaut) अपने टूटे हुए ऑफिस का मुआयना करने पहुंची थीं. आस-पास बिखरी ईंट-पत्थर देखकर वे उदास थीं. ये वही दफ्तर है जिसे बीएमसी (BMC) ने अवैध निर्माण बताकर तोड़ दिया था. और इस पर हुआ बवाल अभी तक थमा नहीं है. हालांकि हाईकोर्ट ने बीएमसी की इस कार्रवाई पर रोक लगा दी थी. और जवाब मांगा था. Also Read - 'नागिन 3' के एक्टर जुबेर ने कहा- रिया की गिरफ्तारी और ड्रग एंगल से सुशांत पर बन रही फिल्म पर होगा ऐसा असर?

जिसके बाद कंगना रनौत ने ट्वीट कर कहा था कि मैंने अपने ऑफिस की ओपनिंग 15 जनवरी को की थी. उसके बाद कोरोना काल आ गया. मेरे पास भी दूसरों की तरह काम नहीं था. और अब मेरे पास इसे रिनोवेट कराने के लिए पैसे नहीं हैं. मैं इस टूटे हुए ऑफिस में ही काम करूंगी. यह टूटा ऑफिस एक महिला की इच्छा का प्रतीक है, जिसने इस दुनिया में उठने का साहस दिखाया है.” Also Read - क्या मां बनने वाली हैं भोजपुरी एक्ट्रेस मोनालिसा, शादी के 3 साल बाद गूंजेगी किलकारी?

इससे पहले कंगना ने दफ्तर तोड़े जाने पर उद्धव ठाकरे को चेतावनी दी थी और कहा था कि ये वक़्त ज़रूर बदलेगा. कंगना ने कहा था कि मेरा दफ्तर राम मंदिर है. और राम मंदिर फिर बनेगा.

Maharashtra: Actor Kangana Ranaut arrives at her office in Mumbai, where demolition work was carried out by BMC, yesterday. pic.twitter.com/cvOMuI8wXa

— ANI (@ANI) September 10, 2020