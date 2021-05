Kangana Ranaut enjoy Head Massage from her mother-अभिनेत्री कंगना रनौत ने शुक्रवार को सोशल मीडिया पर अपनी एक तस्वीर साझा की, जिसमें वह रिलैक्स मूड में नजर आ रही हैं. इंस्टाग्राम स्टोरी पर पोस्ट की गई इस तस्वीर में कंगना की मां उनकी बालों में तेल से मालिश करती हुई दिखाई दे रही हैं. कंगना हाल ही में मनाली में स्थित अपने घर पर गई हैं. कंगना ने इसके कैप्शन में लिखा है, “सारी दुनिया का सुख एक तरफ, मां की गोद एक तरफ.” Also Read - इस एक्ट्रेस ने चुराया Kangana Ranaut का दिल बोलीं- इस लड़की ने तो...

इससे पहले मदर्स डे के अवसर पर कंगना ने इंस्टाग्राम पर अपनी मां के लिए एक खुला पत्र लिखा था. Also Read - Israel-Palestine संघर्ष पर आपस में भिड़े इरफान पठान-कंगना रनौत, एक-दूजे पर लगाए आरोप

अपनी मां की एक पुरानी तस्वीर को साझा करते हुए अभिनेत्री ने लिखा था, “प्यारी मां जब मैंने घर छोड़ा था, तब उम्मीद नहीं की थी दुनिया इतनी अचानक से अंधेर हो जाएगी. कभी-कभी जब घर पर कॉल करती थी तो पापा कई सारे सवाल पूछते थे, भाई-बहनों के दिमाग में कुछ और ही चल रहा होता था, लेकिन आप सिर्फ फिक्र में एक ही सवाल करती थीं, तुमने क्या खाया है? कौन तुम्हारे लिए पका रहा है? तुम्हें खाना कहां से मिलता है? आपकी इन्हीं बातों से मेरी आंखों में आंसू आ जाते थे.

निराशा के उस दौर में मैंने हमेशा खुद को एक बात याद दिलाई कि चाहे जो कुछ भी एक इंसान मुझसे हमेशा प्यार करता रहेगा और इसी से मुझे लड़ने की और अपनी किस्मत बनाने की असीम शक्ति मिलती थी. मैं आपसे बहुत प्यार करती हूं. हैप्पी मदर्स डे. आपका छोटू.”