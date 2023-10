Tejas : आसमान से आग बरसाने को तैयार Kangana Ranaut, तेजस के टीजर में कहा- 'भारत को छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं'

Kangana Ranaut film Tejas Teaser : कंगना रनौत ने हाल ही में अपनी साउथ डेब्यू फिल्म ‘चंद्रमुखी 2’ (Chandramukhi 2) रिलीज की, फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन कर रही है. इसी बीच कंगना रनौत ने अपने फैंस को बड़ा सरप्राइज देते हुए अपकमिंग फिल्म ‘तेजस’ का टीजर वीडियो भी रिलीज कर दिया है. टीजर में कंगना रनौत भारतीय वायुसेना की महिला पायलट के रूप में नजर आ रही हैं. यूनिफॉर्म में कंगना रनौत को देख दर्शकों के रोंगटे खड़े हो गए. वीडियो के बैकग्राउंड में एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा की आवाज सुनाई देती हैं. जो टीजर को अलग ही लेवल पर एक्साइटमेंट बनाती हैं. भारतीय वायुसेना का फाइटर जेट उड़ाने के लिए तैयार कंगना रनौत युद्ध के मैदान में दुश्मनों पर आग बरसाने के लिए निकल पड़ी हैं. अब आगे क्या होगा, वो तो फिल्म रिलीज होने पर ही पता चलेगा.

गांधी जयंती के मौके पर कंगना रनौत और मेकर्स आरएसवीपी मूवीज ने अपनी फिल्म ‘तेजस’ का टीजर एक्स (ट्विटर) पर शेयर किया है. छोटी क्लिप में फ्लाइंग सूट पहने कंगना को वायु सेना स्टेशन से उड़ान भरने के लिए तैयार होते दिखाया गया है. वर्दी में एक महिला ऑफिसर के रूप में कंगना बेहद कॉन्फिडेंट नजर आ रही हैं. फिल्म मेकर्स ने टीजर रिलीज करते हुए कैप्शन में लिखा, ‘वो अपने राष्ट्र के प्यार के लिए उड़ान भरने के लिए तैयार है क्योंकि अगर भारत को छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं. भारतीय वायु सेना दिवस यानी 8 अक्टूबर को ‘तेजस’ का ट्रेलर रिलीज होगा. फिल्म ‘तेजस’ 27 अक्टूबर को सिनेमाघरों रिलीज होगी’.

She is ready to take off, for the love of her nation kyunki agar Bharat ko chhedoge toh chhodenge nahi! 🇮🇳🛫

Trailer out on Indian Air Force Day, 8th October.#TejasTeaser#BharatKoChhedogeTohChhodengeNahi#Tejas In cinemas on 27th Oct.@KanganaTeam @sarveshmewara1… pic.twitter.com/DB73pgTydd

— RSVP (@RSVPMovies) October 2, 2023