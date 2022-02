Kangna Ranaut Angry On Kid Who Is Copying Alia Bhatt Gangubai Kathiawadi: आलिया भट्ट (Alia Bhatt) की फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी (Gangubai Kathiawadi) का ट्रेलर रिलीज होने के बाद से ही जमकर चर्चा में है, हालांकि फिल्म जहां एक तरफ कुछ लोगों को खासी पसंद आ रही है. वहीं कुछ लोगों ने इसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और इस लिस्ट में गंगूबाई काठियावाड़ी के परिवार का नाम भी है. वहीं दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर भी लोग इसे जमकर पसंद कर रहे हैं. जहां हर तरफ आलिया के प्रदर्शन की सराहना हो रही है, वहीं कई प्रशंसक फिल्म के सीक्वेंस को रीक्रिएट करते हुए दिखाई दे रहे हैं. इसी कड़ी में एख बच्ची ने भी आलिया के सीन को कॉपी किया और यही बात हमारी क्वीन कंगना को बुरी लग गई और उन्होंने जमकर इस पर खरी खोटी सुनाई है.Also Read - Alia Bhatt की 'गंगूबाई काठियावाड़ी' पर विवाद, कोर्ट पहुंचा परिवार बेटे ने कहा 'मां को वेश्या बना दिया'

कंगना रनौत (Kangana Ranaut) ने अपनी इंस्टा स्टोरी पर बच्ची का वीडियो शेयर कर लिखा, 'क्या इस बच्ची को मुंह में बीड़ी लेकर अश्लील डायलॉग्स बोलते हुए सेक्स वर्कर की नकल करनी चाहिए? इस बच्ची की बॉडी लैंग्वेज देखिए? क्या इस उम्र पर इसे कामुक दिखाया जाना ठीक है? ऐसे सैकड़ों और भी बच्चे हैं जिनका ऐसे इस्तेमाल किया जा रहा है.' आपको बता दें कि गंगूबाई काठियावाड़ी 60 के दशक में कमाठीपुरा की मशहूर सेक्स वर्कर गंगूबाई की लाइफ पर आधारित है.

एक वीडियो में एक नाबालिग लड़की फिल्म से आलिया के लुक अपनाकर उसकी नकल करती नजर आ रही हैं और उसी पर प्रतिक्रिया देते हुए, कंगना ने एक बार फिर से अपनी राय रखी है और बच्ची को इस तरह की एक्टिंग औऱ नकल ना करने की सलाह दी है और साथ ही उन्होंने सरकार से भी गुजारिश की है कि ऐसे पैरेंट्स के खिलाफ सख्त एक्शन लेना चाहिए , जो पैसा कमाने के लिए नाबालिग बच्चों से एक सेक्स वर्कर और दलाल की बायोपिक को प्रमोट करवा रहे हैं. कंगना रनौत आलिया भट्ट और दीपिका पादुकोण पर कई बार निशाना साध चुकी हैं. दीपिका की फिल्म गहराइयां पर भी तंज कसते हुए कंगना ने लिखा था कि फिल्म के नाम पर कचरा न परोसे. वर्कफ्रंट की बात करें तो कंगना रनौत अब रिएलिटी शो लॉक अप को होस्ट करती हुई नजर आने वाली हैं