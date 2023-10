Kangana Ranaut ने खालिस्तानी सिंगर Shubh को दिया करारा जवाब, रैपर ने उड़ाया था इंदिरा गांधी की हत्या का मजाक, देखें Video

Rapper Shubh : खालिस्तान विवाद में फंस चुके कनाडा बेस्ड पंजाबी सिंगर और रैपर शुभ एक बार फिर विवादों से घर गए हैं. उन्हें अपने एक लाइफ कॉन्सर्ट में भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी (Indira Gandhi) के हत्यारों की मौत का महिमामंडन करते देखा गया. सोशल मीडिया पर उनके लंदन में हुए एक इवेंट का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें रैपर शुभ हुडी दिखाते नजर आ रहे हैं, जिस पर इंदिरा गांधी की हत्या (Indira Gandhi Assassination) का स्टीकर लगा है. उन्होंने इस जैकेट के पहना भी. इंटरनेट पर खालिस्तानी एक्स अकाउंट शेरेपंजाबयूके ने शुभ का स्वेटशर्ट पहने हुए एक वीडियो पोस्ट किया, इस अकाउंट को अब भारत में सस्पेंड कर दिया गया है. शुभ की इस हरकत पर एक तरफ जहां भारतीय भड़के हुए हैं, वहीं एक्ट्रेस कंगना रनौत (Kangana Ranaut) ने उन्हें लताड़ लगाई है.

आईएएनएस की रिपोर्ट के मुताबिक हाल ही में रिलीज फिल्म ‘तेजस’ में मुख्य भूमिका निभाने वाली बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत ने पंजाबी-कनाडाई रैपर शुभनीत सिंह पर जमकर निशाना साधा. दरअसल, शुभ एक बार फिर विवादों में हैं. रैपर का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वे लाइव कॉन्सर्ट के दौरान एक हुडी दिखाते नजर आ रहे हैं. आरोप है कि हुडी पर भारत की पूर्व प्रधान मंत्री इंदिरा गांधी की उनके बॉडीगार्ड्स सतवंत सिंह और बेअंत सिंह द्वारा हत्या की घटनाओं का ग्राफिक प्रिंट था. एक इंटरनेट यूजर ने इवेंट का लो क्वालिटी वीडियो शेयर किया, जिसमें शुभ हुडी दिखाते नजर आ रहे है.

Celebrating the cowardly killing of an old woman by those who she appointed as her saviours.

When you are trusted to protect but you take advantage of the trust and faith and use the same weapons to kill the ones were suppose to protect then it’s a shameful act of cowardice not… https://t.co/GMqGjPeJQu

— Kangana Ranaut (@KanganaTeam) October 31, 2023