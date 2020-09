Kangana ranaut gets 24 hours to save bungalow: बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत आज मुंबई पहुंचने वाली हैं. उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मुंबई एयरपोर्ट पर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं. वे मंडी स्थित अपने पैतृक घर से रवाना हो चुकी हैं. इसी बीच बृहन्मुंबई महानगर पालिका (बीएमसी) ने उनके मुंबई स्थित ऑफिस में अवैध निर्माण को लेकर 24 घंटे में दूसरा नोटिस भेजा है. बीएमसी ने कंगना को अवैध निर्माण पर अपनी सफाई देने के लिए 24 घंटे का वक्त दिया है. बता दें, कंगना ने बांद्रा के पाली हिल में स्थित अपने बंगले को हाल ही में ऑफिस में तबदील किया था. Also Read - रिया चक्रवर्ती के सपोर्ट में उतरीं सोनम कपूर, विद्या बालन, शबाना आजमी, बोलीं- सुशांत का ड्रग्स लेने को स्वीकार करना इतना मुश्किल क्यों?

साथ ही एमसी की एक टीम उनके ऑफिस में अवैध निर्माण तोड़ने के लिए हथौड़े और क्रेन लेकर पहुंची हैं. कंगना ने इस कार्रवाई को लेकर कई ट्वीट किए हैं. उन्होंने कहा कि यह एक इमारत (ऑफिस) नहीं, राम मंदिर है, आज वहां बाबर आया है. Also Read - कंगना रनौत के मुंबई पहुंचने से पहले एयरपोर्ट पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, एक्ट्रेस को आने से कोई रोक नहीं नहीं सकता!

कंगना ने कहा कि मेरे आने से पहले ही महाराष्ट्र सरकार और उनके गुंडे मेरे ऑफिस के बाहर पहुंच गए हैं और उसे गिराने की तैयारी कर रहे हैं.

एक्ट्रेस ने रवाना होने से पहले ट्वीट कर लिखा था- रानी लक्ष्मीबाई के साहस,शौर्य और बलिदान को मैंने फ़िल्म के जरिए जिया है. दुख की बात यह है मुझे मेरे ही महाराष्ट्रा में आने से रोका जा रहा है मै रानी लक्ष्मीबाई के पद चिन्हों पर चलूँगी ना डरूंगी, ना झुकूँगी. गलत के ख़िलाफ़ मुख़र होकर आवाज़ उठाती रहूंगी, जय महाराष्ट्र, जय शिवाजी.

कार्रवाई को पाकिस्तान का जिक्र करते डेथ ऑफ डेमोक्रेसी कहा

मैं कभी गलत नहीं थी। मेरे दुश्मनों एक बार फिर साबित कर दिया है कि क्यों मुंबई पाक के कब्जे वाला कश्मीर (पीओके) है.

I am never wrong and my enemies prove again and again this is why my Mumbai is POK now #deathofdemocracy 🙂 pic.twitter.com/bWHyEtz7Qy

— Kangana Ranaut (@KanganaTeam) September 9, 2020