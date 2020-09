मुंबई पुलिस की निंदा किए जाने की बात पर जहां कुछ लोग अभिनेत्री कंगना रनौत की आलोचना कर रहे हैं, वहीं कुछ उनके समर्थन में भी खड़े नजर आ रहे हैं. जिनमें से एक सेलिब्रिटी हैं स्टाइलिस्ट-डायरेक्टर-प्रोड्यूसर सपना भवनानी. सपना ने मंगलवार को ट्वीट किया, “बेहद रूखे व्यवहार करने, मदद के लिए तैयार न होने और अंत में कुछ भी न कर पाने के चलते मैं मुंबई पुलिस पर सवाल उठाए जाने के मुद्दे पर कंगना के साथ हूं. Also Read - लोक सभा में गूंजा महाराष्ट्र सरकार के साथ कंगना रनौत की तनातनी का मुद्दा, BJP सांसद ने शिवसेना को घेरा

अगर आप डीसीपी से भी बात करते, तो भी मामले को तब तक कोई दिशा नहीं मिलती, जब तक कि किसी की मौत नहीं हो जाती. हमें चीजों को रोकने से संबंधित मदद चाहिए, न कि कोई हादसा हो जाए फिर हम आगे आ रहे हैं. मुझे अब भी कार्रवाई किए जाने का इंतजार है."

Am completely with @KanganaTeam in questioning @MumbaiPolice besides being extremely rude and unavailable also end up doing nothing. Even if you speak with the DCP the case goes nowhere unless someone dies. We need preventive help not post calamity. I'm still waiting for action

