नई दिल्ली: बॉलीवुड की दुनिया में अपनी बेबाकी और अपने बयानों की वजह से मशहूर एक्ट्रेस कंगना रनौत (Kangana Ranaut) अक्सर किसी न किसी वजह से सुर्ख़ियों में रहती हैं. कंगना बॉलीवुड की एक ऐसी एक्ट्रेस हैं जिनका नाम हमेशा विवादों में रहा है. इन दिनों कंगना अपनी आने वाली फिल्म ‘धाकड़’ (Dhaakad) की तैयारी कर रही हैं. हर सामाजिक और फ़िल्मी मुद्दे पर अपनी राय रखने वाली कंगना ने हाल ही में एक ऐसा बयान दिया है जिससे वो एक बार फिर चर्चा में आ गई हैं. Also Read - बॉलीवुड में कदम रखते ही टूट गईं थी प्रियंका चोपड़ा, ब्रेस्ट का साइज बढ़ाने की दी गई थी सलाह

कंगना रनौत ने बताया कि उनकी एक्शन स्किल मेरिल स्ट्रीप और गैल गडॉट जैसी है. उन्होंने कहा, “जिस तरह की रेंज मैं एक परफॉर्मर के रूप में अपने किरदारों में दिखाती हूं, वह इस पूरे विश्व में कोई एक्ट्रेस नहीं दिखा पाई है. मेरे अंदर टैंलेंट कूट-कूटकर भरा है जैसे मेरिल स्ट्रीप अपने किरदारों में परतें खोलती हैं. और हां, मेरे अंदर ग्लैमर और एक्शन भी भरा है, एकदम गैल गडॉट जैसा. थलाइवी और धाकड़, यह है मेरा ट्रांसफॉर्मेशन अलर्ट.” Also Read - Sunny Leone Latest News: आखिर क्यों Sunny Leone को दाखिल करनी पड़ी अग्रिम जमानत याचिका? जानें पूरा मामला

गौरतलब है कि मेरिल स्ट्रीप ऑस्कर अवॉर्ड विनिंग एक्ट्रेस हैं वहीं गैल गेडोट की बात करें तो वे इजराइलिन एक्ट्रेस हैं जो वंडर वुमन जैसी सुपरहिट फिल्म सीरीज का हिस्सा रह चुकी हैं. बता दें कि कंगना के इस ट्वीट पर लोग जमकर रिएक्ट कर रहे हैं. इससे पहले उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा- ‘मैं इस डिबेट के लिए तैयार हूं कि कोई भी इंसान मुझे दुनियाभर में उस एक्ट्रेस के बारे में बता दे जिसकी रेंज, क्राफ्ट और ब्रिलिएंस मुझसे ज्यादा हो. मैं वादा करती हूं कि मैं अपने घमंड को त्याग दूंगी. वरना मैं इसी गर्व के साथ रहना चाहूंगी.’

Today most of the comments have been encouraging,the ones who didn’t agree with me just bullied or trolled, didn’t give any logical counter argument/proof of somebody’s filmography which shows range and brilliance like mine. So let’s be fair all n all I stand vindicated, thanks. https://t.co/hmsQogFUvW — Kangana Ranaut (@KanganaTeam) February 9, 2021

इन सभी ट्वीट्स के बाद कंगना को ट्रोलिंग का भी सामना करना पड़ा. कुछ लोगों ने उन्हें ‘अटेंशन सीकर’ कहा तो कुछ लोगों ने उन्हें पागलखाने जाने की बात कही. यहां देखें कुछ ट्वीट्स:

My mother always told me Jis ki tareef koi nai karta, wo apni tareef khud karta hai. — Dr. Syeda Uzma (@sane_indian) February 9, 2021

Even RW people are fed up from you , too much embarrassment — Swati Dixit |سواتی دیکشی| ਸਵਾਤੀ ਦਿਕਸ਼ਿਤ | స్వాతి ద (@Swati_IKR) February 9, 2021

Agree…you should do this role also and say same dialogue as Rajpal… pic.twitter.com/3D1wi9p4Kq — Krishnan (@krakinkrish) February 9, 2021

A new word should be added to the English dictionary…Kanganaism, someone who suffers from a high degree of narcissistic delusion! — Raj (@Inspector_raj) February 9, 2021

बताते चलें कि कंगना ने फैशन, वादा रहा, वो लम्‍हें, नॉकआउट, तनु वेड्स मनु, रेडी, सिमरन जैसी अनेकों हिट फिल्‍मों में काम किया है मगर वो बीते कुछ समय से लोगों के निशाने पर आ गई हैं.