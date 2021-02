Kangana Ranaut Gifts Flats to Sister Rangoli and cousins in Worth Rs 4 Cr- बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत ने अपनी बहन रंगोली, भाई अक्षत सहित दो और कजिन्स को चंडीगढ़ में आलीशान फ्लैट्स गिफ्ट किए हैं. इस पर बात करते हुए कंगना ने ट्वीट किया, “मैं लोगों को इस बात के लिए प्रोत्साहित करना चाहूंगी कि वे अपनी धन-संपत्ति को अपने परिवार संग साझा करें. खुशियां बांटने पर ही दोगुनी होती है. Also Read - Megha Gupta ने टॉपलेस फोटो शेयर कर मचाई सनसनी, कई बार Bikini Pics से लूट चुकी हैं दिल

ये खूबसूरत लग्जरी अपार्टमेंट्स अभी अंडर कंस्ट्रक्शन हैं, जो 2023 में बनकर तैयार होंगे. मैं बहुत खुशकिस्मत हूं कि अपने परिवार के लिए इतना कर पा रही हूं."

ई टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, कंगना ने हर फ्लैट के लिए चार करोड़ रुपये खर्चे हैं.

अभिनय की बात करें, तो आने वाले समय में कंगना ‘थलाइवी’, ‘तेजस’, ‘धाकड़’ और ‘मणिकर्णिका : द लीजेंड ऑफ दिद्दा’ जैसी फिल्मों में नजर आने वाली हैं.