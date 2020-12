नई दिल्ली: बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत (Kangana Ranaut) इन दिनों अपने बयानों की वजह से खूब सुर्ख़ियों में हैं. किसान आंदोलन को लेकर कंगना ने कई पंजाबी कलकारों और बॉलीवुड हस्तियों को घेरा है. इसी बीच कंगना रनौत ने उनके खिलाफ भेजे गए कानूनी नोटिस की बात पर अब अपनी प्रतिक्रिया दी है. किसी एक खबर में उनके खिलाफ लीगल नोटिस जारी किए जाने की बात पर अपनी राय जाहिर करते हुए कंगना ने अपने सत्यापित ट्विटर अकांउट से ट्वीट किया, “फिल्म माफिया ने मुझ पर कई मामले दर्ज कराए हैं. बीती रात जावेद अख्तर ने एक और मुकदमा दर्ज किया है, महाराष्ट्र सरकार तो हर एक घंटे में केस दायर कर रही है और अब पंजाब में कांग्रेस भी इस टोली में शामिल हो गई है..लगता है मुझे महान बनाके ही दम लेंगे.” Also Read - Farmers Protest Latest Update: किसानों को मनाने के लिए आज 5वें दौर की वार्ता, क्या मान जाएंगे अन्नदाता?

Film mafia filed many cases on me, last night Javed Akhtar filed one more, Maharashtra government filing one case every hour now congress in Punjab is also joined the gang…. 😁

Lagta hai mujhe mahan banake he dum lenge 🥰🙏

Thank you 🙏 https://t.co/Q3w7WaCyCm

— Kangana Ranaut (@KanganaTeam) December 4, 2020