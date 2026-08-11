35 लाख का बैग और रोलेक्स की घड़ी पहनकर पार्लियामेंट पहुंची कंगना रौनत, जानें कितने का था छाता

Kangana Ranaut Parliament look: कंगना रनौत एक बार फिर से चर्चा में हैं, जहां कुछ दिनों पहले उन्होंने Gen Z पर कमेंट करके उनपर सवाल उठाए थे वहीं अब उनका हालिया पार्लियामेंट लुक काफी सिंपल था, लेकिन उनकी एक्सेसरीज़ ने उनके पूरे लुक को खास बना दिया है. बारिश के दिन पार्लियामेंट जाते समय यह एक्ट्रेस और BJP सांसद हल्के नीले रंग की साड़ी में नज़र आईं थी. साड़ी का लुक भले ही ट्रेडिशनल और सिंपल था, लेकिन उनका काला हैंडबैग तुरंत सबका ध्यान खींच रहा था. ऐसे में आइए जानते हैं क्यों खास है कंगना का लुक और क्यों इसकी इतनी चर्चा हो रही है.
संसद के लिए कंगना की खास साड़ी
संसद में आने के लिए कंगना ने नॉर्थ-ईस्ट की हल्के नीले रंग की एरी सिल्क साड़ी चुनी थी. यह साड़ी मुलायम फ़िनिश और नाज़ुक बॉर्डर वाली थी और इसके साथ उन्होंने इसके साथ सफ़ेद रंग का सिंपल, छोटी आस्तीन वाला ब्लाउज़ पहना था. कंगना ने साड़ी को सिंपल तरीके से ड्रेप किया था. वहीं पल्लू को कंधे पर रखा था, जबकि साड़ी का बाकी हिस्सा कमर के चारों ओर अच्छी तरह से लपेटा गया था, उन्होंने ज़्यादा गहने नहीं पहने, ताकि साड़ी और एक्सेसरीज़ ही लोगों का ध्यान खींचें.
कंगना का 35 लाख का बैग
कंगना ने काले रंग का ‘हर्मेस बर्किन’ (Hermes Birkin) बैग लिया हुआ था, जो ‘टोगो लेदर’ से बना था और जिसकी कीमत लगभग 35 लाख रुपये (Farfetch के अनुसार) बताई जाती है. इस बैग में सिग्नेचर टॉप हैंडल और गोल्ड हार्डवेयर थे, जिसने उनके सिंपल लुक में एक शानदार लग्ज़री टच जोड़ दिया. हल्के नीले रंग की साड़ी के साथ काला बर्किन बैग आसानी से नज़र आ रहा था.
View this post on Instagram
रोलेक्स से बढ़ाया अपना लुक
कंगना ने चॉकलेट ब्राउन डायल वाली रोलेक्स लेडी-डेटजस्ट घड़ी भी पहनी थी, इस घड़ी की कीमत लगभग 21 लाख रुपये बताई जा रही है. क्योंकि दिल्ली में फ़ैशन के साथ बारिश को भी शामिल करने का फ़ैसला किया गया था, इसलिए कंगना ने ‘गुड अर्थ’ का एक प्रिंटेड छाता भी लिया, जिसकी कीमत 6,100 थी. ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि इसे सिर्फ़ बारिश से बचने के लिए उठाया गया हो, बल्कि यह छतरी उनकी साड़ी के रंगों से भी खूब मेल खा रही थी.
ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Entertainment Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें