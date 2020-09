अभिनेत्री कंगना रनौत (Kangana Ranaut) और शिवसेना (Shivsena) की अगुवाई वाली महाराष्ट्र सरकार के बीच जुबानी जंग जारी है. इसी बीच आज वह मनाली अपने घर वापस लौट रही हैं. कंगना ने ट्वीट कर बताया कि वे Y+ सिक्योरिटी के साथ अपने घर मनाली जा रही हैं. वे कुछ दिन के लिए मुंबई आई थीं. Also Read - Sandalwood drug case: रागिनी द्विवेदी ने ड्रग टेस्ट से बचने के लिए यूरिन में मिलाया पानी, ऐसे पकड़ी गई

इसी वजह से बीएमसी ने उन्हें होम क्वारनटीन से छूट दी थी. कंगना ने अपने ट्वीट में लिखा कि वे भारी मन से मुंबई छोड़ रही हैं. बता दें, जिस दिन कंगना मुंबई पहुंची थी उसी दिन बीएमसी ने अवैध निर्माण के लिए उनके ऑफिस पर बुलडोज़र चला दिया था.

With a heavy heart leaving Mumbai, the way I was terrorised all these days constant attacks and abuses hurled at me attempts to break my house after my work place, alert security with lethal weapons around me, must say my analogy about POK was bang on. https://t.co/VXYUNM1UDF

जिससे कंगना को करीब 2 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है. कंगना ने इसके वीडियो पर सोशल मीडिया पर शेयर किए थे. इसके बाद रविवार को कंगना ने ट्वीट किया, “इन अव्यवस्था के बीच कुछ ऐसे ठहराव आते हैं जो मुझे घेर लेती हैं. मैं कहाँ हूं? मैं नहीं जान पाती हूं. मुझे अब तक जिन्दगी में जो मुश्किलें आईं उनसे मैं मुश्किल से निपट पाई लेकिन इतना कुछ करने के बाद भी फिर से मेरे सामने चुनौतियां आ खड़ी हुई हैं.” इसके साथ उन्होंने अपनी एक तस्वीर भी पोस्ट की जिसमें वह विचारों में डूबी दिखाई देती हैं.

In this chaos there are potent pauses that engulf me. Where am I? I don’t recognise. What life threw at me so far I could barely catch up with but it’s asking for more, I give every ounce of me still it needs more and suddenly chaos engulfs me again. pic.twitter.com/8ZyMByCPyB

