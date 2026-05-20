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Kangana Ranaut Most Horrific Statement After Twisha Sharmas Death Even Parents Left

'कोई बचाने नहीं आता…” Twisha Sharma की मौत के बाद Kangana Ranaut का सबसे कड़वा बयान, मां-बाप भी...

Twisha Sharma Death: नोएडा की रहने वाली ट्विशा शर्मा की भोपाल में ससुराल में शव मिलने का मामला गहराता जा रहा है, इसी बीच अभिनेत्री और सांसद कंगना रनौत ने लड़कियों को खुद अपना हीरो बनने की सलाह दी है.

Twisha Sharma death, Kangana Ranaut

Twisha Sharma Death: अभिनेत्री और भाजपा सांसद कंगना रनौत ने ट्विशा शर्मा मौत केस में रिएक्टर करते हुए समाज और परिवार वालों की सोच पर गंभीर सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि शादी से पहले महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत होना बहुत जरूरी है. सबसे पहले उन्हें अपने करियर और आर्थिक मजबूती पर काम करना चाहिए फिर शादी जैसा कोई फैसला लेने पर सोचना चाहिए.

कंगना रनौत ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर पोस्ट किया- कंगना रनौत ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर पोस्ट किया, ”लगभग हर दिन शादीशुदा महिलाओं से जुड़ी दुखद खबरें सामने आती हैं. कई बार जवान, पढ़ी-लिखी महिलाएं भी अपने माता-पिता से मदद की गुहार लगाती हैं कि वे उन्हें मुश्किल हालात से बाहर निकाल लें, लेकिन भारतीय समाज शादी के बाद बेटियों को छोड़ने के लिए बदनाम है.”

कंगना रनौत ने कहा, “जब एक महिला अपने पैरों पर खड़ी होती है, तब वह जिंदगी के फैसले ज्यादा आत्मविश्वास और मजबूती के साथ ले पाती है. सोशल मीडिया, फैशन, डेटिंग, शादी और मेकअप की दुनिया अक्सर लड़कियों को सिर्फ बाहरी चीजों की तरफ आकर्षित करती है, लेकिन बहुत कम लोग उन्हें यह बताते हैं कि असली ताकत आत्मनिर्भर बनने में है. महिलाओं के लिए उनका करियर और उनकी पहचान किसी भी रिश्ते से ज्यादा महत्वपूर्ण होनी चाहिए.”

हर लड़की को अपना हीरो खुद बनना होगा

भाजपा सांसद ने कहा, ”हर लड़की को अपना हीरो खुद बनना होगा. जिंदगी में कोई दूसरा आकर किसी को बचाने नहीं वाला. यह ज्यादा जरूरी है कि एक महिला खुद क्या बनती है और अपनी जिंदगी किस तरह जीना चाहती है, बजाय इसके कि वह किससे शादी करती है.”

कंगना ने महिलाओं से अपील की कि वे अपनी पसंद की जिंदगी बनाएं और दूसरों की बातों में आकर अपने सपनों को पीछे न छोड़ें.

क्या है मामला?

बता दें, भोपाल के कटारा हिल्स स्थित घर में 12 मई की रात को 33 साल की ट्विशा शर्मा का शव मिला. पुलिस ट्विशा के ससुर और पति को गिरफ्तार कर मामले की जांच कर रही है. ससुराल वालों का कहना है कि ट्विशा ने आत्महत्या की है वहीं उनके परिवारवालों का कहना है कि ट्विशा पिछले कई दिनों से अपने ससुरालवालों की हरकतों को लेकर परेशान थी. शादी के महज़ 5 महीनों के भीतर हुई इस मौत को दहेज प्रताड़ना से जोड़कर देखा जा रहा है.

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(इनपुट एजेंसी)