Kangana Ranaut ने संदीप रेड्डी वांगा को दे डाली चेतावनी! कहा 'मेरे आने से आपके अल्फा मेल हर्ट होगा'

Kangana Ranaut On Sandeep Reddy Vanga: संदीप रेड्डी वांगा के इंटरव्यू का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा हैं जिसमें वो कंगना के साथ काम करने की इच्छा जता रहे हैं.

Kangana Ranaut Not Want To Work With Sandeep Reddy Vanga: रणबीर कपूर (Ranbir Kapoor) की फिल्म ‘एनिमल’ (Animal) पिछले साल आई थी, लेकिन अभी तक इसकी चर्चा हो रही है और इसके डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा (Sandeep Reddy Vanga) पर आए दिन किसी ना किसी बॉलीवुड स्टार उंगली उठा ही रहे हैं औऱ वो सबका जमकर जवाब दे रहे हैं. हाल ही में किरण राव ने उनके फिल्म पर कमेंट किया था, जिसपर भी संदीप ने जवाब दिया था. ऐसे में अब संदीप ने बॉलीवुड की क्लीन कंगना रौनत (Kangana Ranaut) संग काम करने की इच्छा जाहिर की है, हालांकि इससे एक्ट्रेस खासी खुश नजर नहीं आ रही हैं और उन्होंने निर्देशक की क्लास लगा दी है.

संदीप से खफा हुई कंगना रनौत

संदीप इन दिनों एनिमल की सक्सेस एंजॉय कर रहे हैं. फिल्म को बॉक्स ऑफिस के साथ ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी बहुत पसंद किया जा रहा है. इसी बीच में संदीप ने हाल ही में अपने दिए एक इंटरव्यू में कहा था कि कि अगर उन्हें कभी मौका मिलेगा तो वह कंगना रनौत के साथ जरूर काम करेंगे. अब इस पर कंगना रनौत ने अपना रिएक्शन दिया है और साफ-साफ कहा कि संदीप वांगा रेड्डी उन्हें कोई रोल ऑफर ना ही करें तो अच्छा होगा.

मुझे रोल दिया तो अल्फा मेल हर्ट हो जाएगा- कंगना

कंगना रनौत की टीम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स ट्विटर पर पोस्ट करते हुए लिखा, ‘समीक्षा और निंदा एक नहीं होते, हर तरह की कला की समीक्षा और चर्चा होनी चाहिए, यह एक सामान्य बात है. संदीप जी ने जैसे मेरी समीक्षा पर मुस्कुराते हुए मेरे प्रति आदर का भाव दिखाया, ये कहा जा सकता है कि वो सिर्फ मर्दाना फिल्में ही नहीं बनाते, उनके तेवर भी मर्दाना हैं. धन्यवाद सर लेकिन कृपा करके मुझे कभी रोल मत देना नहीं तो आपके अल्फा मेल हीरोज फेमिनिस्ट हो जाएंगे और फिर आफकी फिल्में भी पिट जाएंगी. आप ब्लॉकबस्टर बनाओ, फिल्म इंडस्ट्री को आपकी जरूरत है. ‘

समीक्षा और निंदा एक नहीं होते, हर तरह की कला की समीक्षा और चर्चा होनी चाहिए यह एक सामान्य बात है ।

संदीप जी ने जैसे मेरी समीक्षा पे मुस्कुराते हुए मेरे प्रति आदर का भाव दिखाया, ये कहा जा सकता है की वो सिर्फ़ मर्दाना फ़िल्में ही नहीं बनाते, उनके तेवर भी मर्दाना हैं, धन्यवाद सर 🙏… https://t.co/qi2hINWYcu — Kangana Ranaut (@KanganaTeam) February 5, 2024

कंगना संग काम करना चाहते हैं संदीप!

आपको बता दें संदीप रेड्डी वांगा ने सिद्धार्थ कनन को दिए इंटरव्यू में कहा था ‘अगर मुझे मौका मिलता है और लगता है कि वो मेरे किरदारों में फिच बैठती हैं तो मैं उनके पास जाकर स्टोरी सुनाऊंगा. मुझे क्वीन और बाकी फिल्मों में उनकी परफॉर्मेंस बहुत पसंद आई.’ वहीं बता दें कंगना ने संदीप की फिल्म एनिमल को लेकर कंगना ने भी निंदा की थी और कहा था कि दर्शक महिलाओं को पीटने वाली फिल्मों को प्रोत्साहित कर रहे हैं, जिनमें महिलाओं को सेक्स ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट किया जाता है.