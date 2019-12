नई दिल्ली: कंगना रनौत (Kangana Ranaut) की अपकमिंग फिल्म पंगा (panga) का ट्रेलर रिलीज हो गया है. इस फिल्म का पोस्टर आने के बाद से ही लोग इसके ट्रेलर का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे. और अब आखिरकार लोगों का यह इंतजार खत्म हो गया है. ट्रेलर आने के बाद से ही लोग सोशल मीडिया पर इसकी काफी तारीफ कर रहे हैं. इसके साथ ही ट्रेलर में कंगना की एक्टिंग भी लोगों को खूब पसंद आ रही है. एक्टिंग के मामले में कंगना हमेशा की अपना बेस्ट देने की कोशिश करती है और वह इसमें कामयाब भी होती हैं.

ट्रेलर में दिखाया गया है कि किस तरह एक वर्किंग वुमन और दो बच्चों की मां होते हुए भी कंगना अपने सपने को पूरा करती हैं. और इन सब में किस तरह उनके पति यानी जस्सी गिल उनके सपनों को पूरा करने में उनकी मदद करते हैं. ट्रेलर में जस्सी गिल भी काफी अच्छी एक्टिंग करते नजर आ रहे हैं.

#KanganaRanaut hits it out of the park yet again with another emotional masterpiece #Panga #PangaTrailer is fire 🔥🔥🔥

Trailer Rating ~ 🌟🌟🌟🌟🌟 pic.twitter.com/2ljjYD4jJM

— ℘áཞɬℌ ™ #Panga (@your_flameee) December 23, 2019