'संविधान हत्या दिवस' पर कंगना रनौत का तीखा पोस्ट, बोलीं- आपातकाल लोकतंत्र पर हमला था

अभिनेत्री और सांसद कंगना रनौत ने संविधान हत्या दिवस के मौके पर एक पोस्ट शेयर कर 1975 के आपातकाल को भारत के संविधान और लोकतंत्र पर सीधा हमला बताया.

Written by: Pooja Batra Edited by: Pooja Batra
Published: June 25, 2026, 1:53 PM IST
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Kangana Ranaut on Emergency 1975

संविधान हत्या दिवस के अवसर पर बॉलीवुड अभिनेत्री और बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने एक बार फिर आपातकाल को लेकर अपनी राय खुलकर रखी है. कंगना ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर कर 1975 में लगाए गए आपातकाल को भारतीय लोकतंत्र के इतिहास के सबसे अंधकारमय अध्यायों में से एक बताया. उनका यह पोस्ट कुछ ही घंटों में सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और इस पर समर्थकों व आलोचकों दोनों की प्रतिक्रियाएं देखने को मिलीं.

‘संविधान हत्या दिवस’

भारतीय इतिहास में 25 जून का दिन ‘संविधान हत्या दिवस’ के रूप में जाना जाता है. इस दिन देश में 1975 में आपातकाल लगाया गया था, जिसे लोकतंत्र और संविधान के हनन के रूप में देखा जाता है. इसी अवसर पर कंगना रनौत ने सोशल मीडिया पर अपनी फिल्म ‘इमरजेंसी’ के निर्माण से जुड़ा एक वीडियो पोस्ट किया.

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फिल्म के पीछे की तैयारी

इंस्टाग्राम पर वीडियो के जरिए कंगना रनौत ने फिल्म के पीछे की तैयारी, कलाकारों के अनुभव और फिल्म के कुछ सीन्स दिखाए हैं, जो आपातकाल के समय की कहानी को सामने लाते हैं. वीडियो में यह दिखाने की कोशिश की गई है कि किस तरह उस दौर की घटनाओं को पर्दे पर उतारने के लिए मेहनत की गई. कंगना ने इस पोस्ट के साथ एक लंबा कैप्शन भी लिखा.

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर रोक

अपने कैप्शन में उन्होंने कहा, ”आज हम उन सभी लोगों को श्रद्धांजलि देते हैं जिन्होंने भारत के इतिहास के सबसे कठिन और अंधकारमय दौर में, यानी आपातकाल के समय, लोकतांत्रिक मूल्यों की मजबूती से रक्षा की.आपातकाल हमारे संविधान पर एक सीधा हमला था. इस दौरान नागरिक अधिकारों को निलंबित कर दिया गया, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर रोक लगा दी गई, राजनीतिक नेताओं, पत्रकारों और सामाजिक कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारियां हुईं और लोकतंत्र की नींव मानी जाने वाली संस्थाओं पर भी गंभीर असर पड़ा.”

कंगना ने लिखा, ”मैंने इस विषय पर एक फिल्म का निर्देशन, अभिनय और निर्माण किया है.एक फिल्मकार के रूप में यह मेरे लिए एक बेहद असाधारण अनुभव रहा. आप सभी से अनुरोध है कि फिल्म ‘इमरजेंसी’ को नेटफ्लिक्स पर देखें.’

फिल्म को लेकर हुई थी कंगना की तारीफ

इस वीडियो में फिल्म से जुड़े कलाकारों की भी झलक दिखाई गई, जहां कई कलाकारों ने कंगना के निर्देशन की तारीफ की. प्रसिद्ध अभिनेता अनुपम खेर ने कहा, ”कंगना के साथ निर्देशक के रूप में काम करना मेरे लिए एक खास अनुभव रहा.वह बहुत ही बारीकी से काम करने वाली निर्देशक है.”

वहीं सतीश कौशिक ने भी कहा था कि कंगना एक ऐसे निर्देशक हैं जो हर छोटे से छोटे चीजों पर ध्यान देती हैं और कलाकारों से बेहतरीन प्रदर्शन निकलवाने में सक्षम हैं. इसके अलावा अभिनेता श्रेयस तलपड़े समेत अन्य कलाकारों ने भी उनके काम की सराहना की.

कंगना की फिल्म इमरजेंसी

फिल्म ‘इमरजेंसी’ में कंगना ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का किरदार निभाया है. यह फिल्म 17 जनवरी 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी और इसके जरिए आपातकाल दौर की राजनीतिक परिस्थितियों को सिनेमाई रूप में दिखाने की कोशिश की गई.

(इनपुट एजेंसी)

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पत्रकारिता में 20 साल से अधिक का अनुभव. 2001 में दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन के बाद, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से M.A किया. फिर भारतीय विद्या भवन के फिल्म एंड टीवी ... और पढ़ें

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