Kangana Ranaut On Kantara: कन्नड़ फिल्म 'कांतारा' के चर्चे इन दिनों जमकर हो रहे हैं और हर कोई इस फिल्म का मुरीद हो गया है. फिल्म में ऋषभ शेट्टी की एक्टिंग की लोग जमकर तारीफ कर रहे हैं. कन्नड़ सिनेममा ने फिर से एक बार साबित कर दिया है कि वो कंटेट और कहानी के रेस में हर किसी से बेहद आगे हैं. डायरेक्टर ऋषभ शेट्टी ने फिल्म कांतारा से सबका दिल जीत लिया है. पैन इंडिया फिल्म कांतारा (Kantara) जहां लोगों को पसंद आ रही हैं. वहीं इसने बॉक्स ऑफिस पर भी कमाल किया है. तमाम फिल्म कलाकार ऋषभ की कांतारा की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं. अब इस कड़ी में अगला नाम हिंदी सिनेमा की दमदार एक्ट्रेस कंगना रनौत का भी नाम जुड़ गया है. दरअसल कंगना ने फलि्म कांतारा की तारीफ करते हुए एक खास वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है, जो अब जमकर वायरल हो रहा है.

कंगना रनौत ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर स्टोरीज में एक वीडियो शेयर किया है. इसमें उन्होंने बताया कि वो अपनी फैमिली के साथ कांतारा देखकर वापस लौट रही हैं और उन्होंने ऋषभ शेट्टी की जमकर तारीफ की. कंगना रनौत ने वीडियो में कहा,'आज मैं अपने परिवार के साथ एक फिल्म देखकर आ रही हूं, जिसका नाम कांतारा है. ये फिल्म बेहद कमाल और शानदार थ्रिलर है. सुपरस्टार ऋषभ शेट्टी आपने फिल्म में एक्टिंग, डायरेक्शन और राइटिंग से लेकर हर फील्ड में जान फूंकी है.

Kangana Ranaut is all praise for #Kantara after watching the film in theaters.#KanganaRanaut #KantaraMovie pic.twitter.com/Qya9Ghizb3

— Kangana Ranaut Daily (@KanganaDaily) October 20, 2022