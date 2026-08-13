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'पाकिस्तान से इतना प्यार क्यों, जब देखो पाक के प्रेम में ये मारे जाते हैं- एक बार फिर से कंगना का 'धाकड़' प्रहार

Kangana Ranaut On Bollywood Celebs: कंगना रनौत ने फ़िल्म इंडस्ट्री में स्टूडेंट प्रोटेस्टजो फिलहाल झारखंड में हो रहे विरोध प्रदर्शनों को लेकर दोहरे रवैये पर सवाल उठाए हैं.

Written by: Shilpi Singh Edited by: Shilpi Singh
Published: August 13, 2026, 11:29 AM IST
'पाकिस्तान से इतना प्यार क्यों, जब देखो पाक के प्रेम में ये मारे जाते हैं- एक बार फिर से कंगना का 'धाकड़' प्रहार

Kangana Ranaut On Bollywood Celebs: एक्टर और BJP सांसद कंगना रनौत ने हाल ही में स्टूडेंट प्रोटेस्ट पर सीनियर एक्टर नसीरुद्दीन शाह की टिप्पणियों पर तीखा तंज कसते हुए उन्हें “लोमड़ी” कहा. अब कंगना ने अपनी बात का बचाव किया है और एक्टर पर “पाकिस्तान के प्रति उनके प्यार” को लेकर निशाना साधा है, साथ ही फिल्म इंडस्ट्री पर “दोहरेपन” का आरोप भी लगाया है.

नसीर बनाम कंगना

और पढ़ें: नसीरुद्दीन शाह पर भड़कीं कंगना कहा 'लोमड़ी'...'खाते इस देश का हैं और लड़ते पड़ोसी देश के लिए'

इससे पहले, कंगना ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज़ के ज़रिए नसीरुद्दीन शाह पर तंज कसा था उन्होंने हिंदी में लिखा, “सच तो यह है कि हम सभी किसी न किसी के प्रति वफ़ादार होते हैं, लेकिन मुझे गर्व है कि मैं उस देश के लिए लड़ने के लिए समर्पित हूं जो मुझे रोटी देता है. वहीं दूसरी ओर, नसीरुद्दीन शाह इसी देश में अपनी रोज़ी-रोटी कमाते हैं और पड़ोसी देश के लिए लड़ते हैं.’ इससे पहले नसीरुद्दीन शाह ने जंतर-मंतर पर विरोध कर रहे छात्रों के समर्थन में आवाज़ न उठाने के लिए बॉलीवुड एक्टर्स पर तंज कसा था. ‘द वायर’ को दिए एक इंटरव्यू में एक्टर ने कहा, ‘वे ऐसा तब करेंगे जब उनका ज़मीर उनसे ऐसा करने को कहेगा. एक कहावत है: जिस कुत्ते के मुंह में हड्डी हो, वह भौंक नहीं सकता. जैसे ही हड्डी उनके मुंह से गिरेगी या उनके दांत टूटेंगे, तब वे भौंकेंगे.’

कंगना ने की फ़िल्म इंडस्ट्री के रवैये की आलोचना 

अब ANI से बातचीत में कंगना ने फ़िल्म इंडस्ट्री के रवैये की आलोचना की और जंतर-मंतर पर हुए विरोध-प्रदर्शनों के दौरान मची अफ़रा-तफ़री को याद किया और उन्होंने बताया कि विरोध-प्रदर्शनों के दौरान, उनके कई सांसद दोस्तों की गाड़ियों पर लोग चढ़ गए और उनकी खिड़कियां तोड़ दीं, जबकि उनके घर के बाहर करीब 2,500 लोग जमा हो गए थे, जिसके कारण भारी पुलिस बल तैनात करना पड़ा और उनके परिवार को रात भर जागना पड़ा.

सभी मगरमच्छ के आंसू बहा रहे थे

कंगना ने आगे कहा कि ‘जब जंतर-मंतर पर ऐसी स्थिति बनी थी, तो वे सभी मगरमच्छ के आंसू बहा रहे थे, लेकिन अब जब झारखंड में बच्चे इस तरह के उत्पीड़न का सामना कर रहे हैं, तो क्या वे भी ‘जेन ज़ी’ (Gen Z) नहीं हैं? क्या किसी को ‘जेन ज़ेजी’ तभी माना जाता है जब वह देश के खिलाफ काम करे या प्रधानमंत्री को अपशब्द कहे? वे खुद ही युवाओं के विरोधी के तौर पर पेश किए गए हैं. फिल्म इंडस्ट्री का यह पाखंड नहीं चलेगा. फिल्म इंडस्ट्री के लोगों ने जंतर-मंतर के लिए जो मगरमच्छ के आंसू बहाए थे, उन्हें झारखंड के बच्चों के लिए भी वैसे ही आंसू बहाने चाहिए”.

ये पाकिस्तान की प्रेम कथा कब खत्म होगी

इसके बाद उन्होंने नसीरुद्दीन शाह के बारे में अपनी “लोमड़ी” वाली टिप्पणी का बचाव करते हुए कहा, ‘मैंने नसीरुद्दीन शाह के बारे में ऐसा इसलिए कहा क्योंकि उन्होंने एक ऐसा आपत्तिजनक वीडियो बनाया था जिसमें वे इस तरह की धमकियां दे रहे थे और जब भी आप उनकी फिल्में, इंटरव्यू या बयान देखें, यह हमेशा पाकिस्तान के बारे में ही होता है. ये पाकिस्तान की प्रेम कथा कब खत्म होगी? जब देखो पाकिस्तान के प्रेम में ये मरे रहते हैं. अब विभाजन को भी इतने साल हो गए हैं तो ये प्रेम कहानी खत्म क्यों नहीं हो रही है.”

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शिव की नगर बनारस से निकलकर सपनो की दुनिया में आई हूं....शिल्पी सिंह बनारस वो शहर जो अपनी भड़ी,गंगा और कमाल के खाने के लिए जाना जाता है. 2009 में ... और पढ़ें

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