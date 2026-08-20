रामदेव Vs कंगना: 'मेरे बेडरूम पर मत बनाओ ख्याली पुलाव', योग गुरु पर बॉलीवुड 'क्वीन' का तीखा प्रहार

Baba Ramdev on Kangana Ranaut: एक्टर-नेता कंगना रनौत ने बाबा रामदेव के उस बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी है, जिसमें उन्होंने कंगना की 'जेनरेशन गटर' वाली टिप्पणी की आलोचना की थी

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Baba Ramdev on Kangana Ranaut: योग गुरु और बिज़नेसमैन बाबा रामदेव द्वारा कंगना रनौत के विवादित “जेनरेशन गटर” कमेंट की आलोचना करने के एक दिन बाद, एक्ट्रेस-पॉलिटिशियन ने पलटवार करते हुए उन्हें अपने चरित्र पर सवाल न उठाने की सलाह दी है और यह दावा करते हुए कि उनकी पर्सनैलिटी रामदेव से बेहतर है, कंगना ने यह भी कहा कि उनके नाम पर कोई “धोखाधड़ी” का मामला सामने नहीं आया है. इस तरह उन्होंने रामदेव और उनके पतंजलि ब्रांड से जुड़े कई विवादों पर तंज कसा है. आइए जानते हैं दोनों ने एक दूसरे को लेकर क्या कुछ का है.

कंगना रनौत और बाबा रामदेव के बीच टकराव की वजह क्या थी?

जो लोग नहीं जानते, उन्हें बता दें कि नई दिल्ली में ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ के नेतृत्व में हुए छात्र विरोध-प्रदर्शनों को मिले व्यापक समर्थन के जवाब में, कंगना रनौत ने सोशल मीडिया पर भारत की ‘जेन ज़ेड’ (Gen Z) पीढ़ी के बारे में कथित तौर पर आपत्तिजनक टिप्पणियां की थीं. अपनी एक पोस्ट में, उन्होंने उन “युवा हिंदू महिलाओं” की आलोचना की जो आज़ाद करियर वाली महिलाओं की ज़िंदगी की नकल करना चाहती हैं. जो महिलाएं वास्तव में स्वतंत्र होती हैं, वे विद्रोही फैसले लेती हैं, बेबाक राय रखती हैं, परंपराओं से हटकर करियर चुनती हैं और अपने हर फैसले की जिम्मेदारी भी खुद उठाती हैं, क्योंकि वे अपने दम पर जीवन जीती हैं। वे यह सब अपने माता-पिता या परिवार की कीमत पर नहीं करतीं. यह तथाकथित पश्चिमी सोच वाली भारतीय महिलाओं की नई पीढ़ी है, जिन्हें मैं ‘जनरेशन गटर’ कहती हूं’.

कंगना पर क्या बोले थे रामदेव

आज तक की एक रिपोर्ट के मुताबिक, जब बाबा रामदेव से एक पीढ़ी के बारे में एक्ट्रेस की टिप्पणी के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने एक्ट्रेस की शिक्षा पर सवाल उठाना शुरू कर दिया. रामदेव ने कहा, “उनका बचपन कैसा था? उनकी जवानी कैसी थी? उनकी पिछली उपलब्धियां क्या थीं? मैं ऐसे लोगों के बारे में बात नहीं करना चाहता. युवाओं को ‘जेनरेशन गटर’ कहना खराब सोच की निशानी है. कंगना ने कुछ युवा प्रदर्शनकारियों और महिलाओं को ‘जेनरेशन गटर’ कहा था और उन पर पश्चिमी सोच अपनाने का आरोप लगाया था.

कंगना ने क्या कहा?

कंगना ने बुधवार को अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज़ पर कंगना ने बाबा रामदेव पर तीखा तंज कसते हुए कहा, “बाबा जी, मेरी जवानी या बेडरूम के बारे में ख्याली पुलाव न पकाएं. कोई भी सिर्फ़ अफ़वाहों और गपशप के आधार पर ही अंदाज़ा लगा सकता है. कम से कम मुझे तो कभी सुप्रीम कोर्ट से झूठे या फ़र्ज़ी दावों के लिए फटकार नहीं पड़ी है उन्होंने आगे कहा, ‘इसलिए मुझे चरित्र के पाठ न पढ़ाएं। मेरा चरित्र आपसे कहीं बेहतर है, यहां कोई धोखाधड़ी नहीं पाई गई है’.