'जब हैसियत बढ़ती है तो दुश्मन भी बढ़ते हैं', रणवीर सिंह विवाद पर बोलीं कंगना रनौत-बैन से समझ लें, विरोधी बढ़ गए हैं

रणवीर सिंह को लेकर चल रहे विवाद के बीच कंगना रनौत ने कहा कि जब आप ऊंचाई पर पहुंचते हैं आपके विरोधी बढ़ते हैं. इसे मुझसे अच्छा और कौन समझता है.

Written by: Pooja Batra Edited by: Pooja Batra
Updated: June 3, 2026, 8:41 AM IST
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बॉलीवुड अभिनेता रणवीर सिंह, फरहान अख्तर की फिल्म डॉन 3 विवाद को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं. अब इस मामले में कंगना रनौत ने अपनी प्रतिक्रिया दी है. दरअसल, फिल्म इंडस्ट्री में इन दिनों रणवीर सिंह और फिल्म फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न सिने एप्लॉय्ज (एफडब्ल्यूआईसीई) के बीच चल रहा विवाद चर्चा का विषय बना हुआ है. अभिनेता के खिलाफ जारी किए गए नॉन-कोऑपरेशन डायरेक्टिव को लेकर कई कलाकार अपनी-अपनी राय रख रहे हैं. इसी बीच अब अभिनेत्री कंगना रनौत ने भी इस मामले पर प्रतिक्रिया दी है.

जब आपकी हैसियत बढ़ती है, तो दुश्मन भी बढ़ते हैं

कंगना रनौत ने अपनी आने वाली फिल्म ‘भारत भाग्य विधाता’ के ट्रेलर लॉन्च कार्यक्रम के दौरान रणवीर सिंह के समर्थन में बात करते हुए कहा कि जब हैसियत बढ़ती है तो दुश्मन भी बढ़ते हैं. ट्रेलर लॉन्च इवेंट के दौरान जब कंगना रनौत से रणवीर सिंह और उनके खिलाफ जारी किए गए फेडरेशन के फैसले को लेकर सवाल किया गया, तो उन्होंने कहा, ”मुझसे इस विषय पर सवाल पूछना दिलचस्प है. मुझे भी सभी ने बैन किया था. जब आपकी हैसियत बढ़ती है, तो दुश्मन भी बढ़ते हैं. ऐसा नामुमकिन है कि आपकी हैसियत बढ़े और दुश्मन न बढ़े. ऐसे में रणवीर सिंह को समझना चाहिए कि उनकी क्या हैसियत है, जो उनके इतने दुश्मन हैं.”

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जीवन में हालात हमेशा एक से नहीं रहते

कंगना ने आगे कहा, ”जीवन में हमेशा एक जैसे हालात नहीं रहते. सफलता के साथ संघर्ष भी आते हैं. मेरे साथ भी फिल्म इंडस्ट्री में कई तरह की घटनाएं हुईं, लेकिन मैंने काम करना नहीं छोड़ा. मैं अच्छा कर रही हूं, मेरे करियर की गाड़ी अच्छी चल रही है. ऐसे फैसलों से कुछ फर्क नहीं पड़ता.”

रणवीर विवाद, क्या है मामला?

दरअसल, पूरा मामला फिल्म ‘डॉन 3’ से जुड़ा हुआ है. इस फिल्म की घोषणा साल 2023 में फिल्म निर्माता फरहान अख्तर ने की थी. फिल्म में रणवीर सिंह मुख्य भूमिका निभाने वाले थे और इसे लोकप्रिय डॉन फ्रेंचाइजी की अगली कड़ी माना जा रहा था. हालांकि बाद में खबरें सामने आईं कि रणवीर सिंह ने फिल्म से खुद को अलग कर लिया है. इसके बाद विवाद शुरू हुआ और मामला अलग-अलग संगठनों तक पहुंच गया.

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रणवीर सिंह के साथ अब कोई बॉलीवुड में काम नहीं करेगा?

फिल्म निर्माताओं का आरोप है कि फिल्म की तैयारी, प्री-प्रोडक्शन और शेड्यूल में बदलाव के कारण उन्हें भारी आर्थिक नुकसान हुआ है. ऐसे में एफडब्ल्यूआईसीई ने रणवीर सिंह के खिलाफ नॉन-कोऑपरेशन डायरेक्टिव जारी किया. फेडरेशन का कहना था कि जब तक मामला नहीं सुलझता, तब तक उससे जुड़े सदस्य रणवीर सिंह के साथ काम नहीं करेंगे.

हालांकि इस फैसले को लेकर इंडस्ट्री के कई लोगों ने अलग-अलग राय रखी है. चंकी पांडे और मनोज बाजपेयी समेत कई सितारों ने उम्मीद जताई कि यह विवाद बातचीत के जरिए जल्द सुलझ जाएगा.

(इनपुट एजेंसी)

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पत्रकारिता में 20 साल से अधिक का अनुभव. 2001 में दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन के बाद, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से M.A किया. फिर भारतीय विद्या भवन के फिल्म एंड टीवी ... और पढ़ें

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