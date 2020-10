Netizens Trend ‘Boycott Eros Now’ for Posting ‘Vulgar’ Memes on Navratri- ‘Boycott Eros Now’ – ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है. दरअसल, कंपनी ने नवरात्रि के अवसर पर बॉलीवुड सेलेब्स की तस्वीर के साथ लोगों को बधाई दी थी. लेकिन लोगों को उनका ये अंदाज पसंद नहीं आया. उनका कहना है कि इस तरह से त्योहार की बधाई देकर उनका मजाक उड़ाया गया है. Also Read - Mahanavami 2020: महानवमी का ये है शुभ मुहूर्त, घर पर ऐसे करें कन्या पूजन धन-धान्य की नहीं होगी कमी

यही नहीं कंगना रनौत ने भी इसकी आलोचना करते हुए कहा सारे OTT प्लेटफॉर्म को पोर्न हब करार दिया है. कंगना ने ये भी लिखा कि सेक्सुलाइज कंटेंट से आप दर्शकों के एक बड़े हिस्से को अट्रेक्ट नहीं कर सकते हैं. Also Read - Poonam Dubey hot Song: पूनम दुबे के दीवाने हुए मच्छर, रोमांस में बन गए अड़चन और फिर...

Even on international streaming platforms the nature of the content is sensational we need to manufacture overtly sexual, deeply gruesome brutal, violent content, essentially to arouse the viewer’s sexual appetite, very difficult to get any other content cleared by their teams.

Community viewing enhances our awareness when we know someone is watching what we watching we want to be who we want them to think we are, we make conscious choices, censorship of what we feed our brains n emotions is very important and censor can be our own conscience as well.

— Kangana Ranaut (@KanganaTeam) October 22, 2020