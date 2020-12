Kangana Ranaut Reaction on Trolls who criticised her bikini Photo read what she says- कंगना रनौत ने हाल ही में अपनी एक बिकिनी फोटो सोशल मीडिया पर शेयर की थी जिसकी खूब आलोचना हुई. कंगना ने अब ट्रोलर्स को मुंहतोड़ जवाब देते हुए ट्वीट किया है कि कुछ लोग मेरी बिकिनी पिक्चर देखकर मुझे धर्म और सनातन का लेक्चर दे रहे हैं, अगर कभी माँ भैरवी बाल खोल, वस्त्रहीन, ख़ून पीने वाली छवि लेकर सामने आ जाए तो तुम्हारा क्या होगा? तुम्हारी तो फट जाएगी और ख़ुद को भक्त कहते हो? धर्म पे चलो उसके ठेकेदार मत बनो…. जय श्री राम. Also Read - Maharashtra: राज्‍य मानव अधिकार आयोग ने कंगना की प्रॉपर्टी मामले में BMC कश्मिनर को जारी किया समन

इन लोगों को जवाब देते हुए कंगना रनौत ने ट्विटर पर अपनी एक और तस्वीर शेयर की है। इसके अलावा उन्हें करारा जवाब भी दिया है. Also Read - कंगना रनौत ने शेयर की बिकिनी फोटो, हो गईं ट्रोल, लोगों ने कहा- ये सिखाएगी भारतीय संस्कृति...!

कंगना ने दरअसल सोशल मीडिया हैंडल्स से अपनी एक तस्वीर पोस्ट की है जिसमें वो बिकिनी (Kangana Ranaut Bikini Pic) में नज़र आ रही हैं. इस फोटो को पोस्ट करते ही लोगों ने कंगना की जबरदस्त क्लास लगा दी. ट्विटर पर लोगों ने कंगना (Kangana Ranaut Trolled) को खूब ट्रोल किया.

View this post on Instagram A post shared by Kangana Ranaut (@kanganaranaut)

बता दें कि कंगना की ये तस्वीर मेक्सिको की एक आइलैंड की है. इस फोटो में समंदर के तरफ रुख करके ब्लैक बिकिनी पहने नज़र आ रही हैं. कुछ लोगों ने तो उन्हें भारतीय संस्कृति का भी पाठ पढ़ा दिया. उनकी नजरों में जो कंगना लगातार देश की संस्कृति की बात करती हैं, उन्हें बिकनी में फोटोज शेयर नहीं करनी चाहिए.