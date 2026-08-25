कृति सेनन के रक्षाबंधन एड पर भड़कीं कंगना! बोलीं- 'बिकिनी या अंडरगारमेंट्स पहनकर भाई को राखी क्यों बांधना?'

हाल ही में Kriti Sanon एक ज्वेलरी एड को लेकर विवादों में घिर गई हैं, दरअसल में ये एड ज्वेलरी ब्रांड GIVA का है. विज्ञापन में, एक्ट्रेस ने ऑफ-व्हाइट इंडो-वेस्टर्न ड्रेस पहनी है जिसमें ब्रैलेट-स्टाइल ब्लाउज, केप और ड्रेप्ड स्कर्ट शामिल है, इस एड के आने के बाद एक्ट्रेस लोगों के निशाने पर आ गई हैं, उनके पहनावे को लेकर लोग उन्हें खरी-खोटी सुना रहे हैं. अब कंगना रनौत ने भी उन्हें निशाने पर लिया है.
पहनावे को लेकर उठे सवाल-
कंगना रनौत ने एक बार फिर सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी है, उन्होंने कृति सेनन के हालिया रक्षाबंधन विज्ञापन को लेकर निशाना साधा है, जो इंटरनेट पर चर्चा का विषय बन गया. कृति हाल ही में ज्वेलरी ब्रांड GIVA के रक्षाबंधन कैंपेन में नज़र आईं. विज्ञापन में, एक्ट्रेस ऑफ-व्हाइट इंडो-वेस्टर्न ड्रेस में नजर आ रही हैं. हालांकि कैंपेन में त्योहार के फैशन को मॉडर्न अंदाज़ में दिखाने की कोशिश की गई थी, लेकिन कृति की ड्रेस सोशल मीडिया यूज़र्स को पसंद नहीं आई, कई लोगों ने सवाल उठाया कि क्या पारंपरिक त्योहार पर आधारित इस विज्ञापन के लिए क्या ये स्टाइलिंग सही है?
बढ़ते विवाद के बीच, कंगना ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज़ पर एक नोट शेयर किया जिसमें उन्होंने मॉडर्न महिलाओं के लिए उपलब्ध कपड़ों के विकल्पों पर बात की. इसके बाद उन्होंने कमर्शियल में दिखाई गई स्टाइलिंग पर सवाल उठाए.
बिकिनी या अंडरगारमेंट्स में राखी क्यों बांधना?
सोमवार को कंगना ने इंस्टाग्राम स्टोरीज पर कहा कि आज के समय में जब महिलाओं को अपनी पसंद के कपड़े पहनने की आजादी है, तब भी उन्हें कुछ मर्यादाओं का ध्यान रखना चाहिए. उन्होंने ऐड में कृति के लुक की ओर इशारा करते हुए यह बात कही. ‘क्वीन’ फेम एक्ट्रेस की लेटेस्ट पोस्ट में लिखा, ‘महिलाओं के लिए यह एक शानदार समय है, हमारी अलमारियां तरह-तरह के कपड़ों से भरी हैं, आज की महिला ग्लोबल है. कॉकटेल ड्रेस से लेकर लहंगा-चोली, जींस से लेकर साड़ी, बिकिनी से लेकर सलवार-कमीज तक, आज हमारे पास इतने सारे ऑप्शन हैं, तो फिर आप बिकिनी या अंडरगारमेंट्स पहनकर अपने भाई को राखी क्यों बांधेंगी? आपके स्टाइलिंग ऑप्शन कहां गए? यह ऐड जानबूझकर ‘अजीब’ बनाया गया है.”
हालांकि कंगना ने अपनी पोस्ट में सीधे तौर पर कृति का नाम नहीं लिया, लेकिन इसके समय और रक्षाबंधन विज्ञापन के ज़िक्र की वजह से कई लोगों ने इसे एक्ट्रेस और कैंपेन पर तंज के तौर पर देखा. विज्ञापन की आलोचना एक सीन को लेकर भी हुई है जिसमें एक कुत्ते को राखी बांधी जा रही है. हालांकि, कुछ लोगों ने कृति का बचाव किया है. कृति ने अभी तक ऑनलाइन आलोचना या कंगना की टिप्पणियों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है. इस विवाद ने अब त्योहार के कैंपेन को मॉडर्न स्टाइलिंग और विज्ञापनों में परंपराओं को दिखाने के तरीके पर एक बड़ी बहस में बदल दिया है.
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