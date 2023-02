कंगना ने स्कूल बंक करके करवाए थे ये फोटोशूट, शर्मा अंकल को अब कहा शुक्रिया

Kangana Ranaut Childhood Pictures: कंगना रनौत उन एक्ट्रेस में से एक हैं जो आए दिन सोशल मीडिया पर अपनी एक से बढ़कर एक फोटो और वीडियो शेयर करती रहती हैं. इसके साथ ही एक्ट्रेस फैंस के संग अपने बचपन के किस्से और फोटो भी शेयर करती रहती हैं. इसी कड़ी में कंगना के एक फैन पेज ने एक्ट्रेस की कुछ बचपन की तस्वीरें शेयर की हैं और कंगना रनौत के बचपन की इस फोटो पर उनके फैंस खूब प्यार लुटा रहे हैं. कंगना ने अपने बचपन की यादों को ताजा करते हुए अपने फैंस के लिए इन फोटोज को साझा किया है, तो चलिए आप भी देखें कंगना की ये खास तस्वीरें.

कंगना ने लिखा कि फोटोशूट कराने के लिए मैंने काफी क्लासेस बंक कीं. मैं फोटोशूट कराने के लिए शर्मा अंकल के स्टूडियो में जाती थी. शर्मा अंकल मेरी बेदह खूबसूरत तस्वीरें खींचते थे साथ ही मेरी सराहना भी करते थे. शर्मा अंकल मेरी तस्वीरें अपने स्टूडियो की दीवारों पर भी लगाते थे. वहीं, तस्वीरों को शेयर करते हुए कंगना ने अपने बारे में लिखा कि उनमें जन्म से ही स्वैग है, जिस उम्र में कैमरे के सामने आने मे लोग हिचकिचाते हैं, उस उम्र में मैं कैमरे के सामने पोज दे रही हूं. बता दें कि इन तस्वीरों में कंगना स्कूल ड्रेस पहने नजर आ रही हैं.