नई दिल्ली: बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत (Kangana Ranaut) ने अपने एक हालिया ट्वीट में अपने पूर्व कथित बॉयफ्रेंड्स ऋतिक रोशन (Hrithik Roshan) और आदित्य पंचोली का जिक्र 'काइंड सोल' के रूप में किया है. कंगना ने महाराष्ट्र सरकार के साथ अपने हालिया अनुभव के बारे में बताते हुए इन दोनों अभिनेताओं का नाम लिया है.

कंगना ने अपने सत्यापित अकांउट से शनिवार को ट्वीट करते हुए कहा, "पिछले कुछ महीनों में मैंने महाराष्ट्र सरकार से जिस कदर कानूनी मामलों, गालियों, अपमान और दुर्व्यवहार का सामना किया है, वह बॉलीवुड माफिया और आदित्य पंचोली व ऋतिक रोशन जैसे लोगों को 'काइंड सोल' बनाता है.. मुझे आश्चर्य होता है कि मुझमें ऐसा क्या है, जिससे इन लोगों को इतनी परेशानी होती है."

The amount of legal cases, abuses, insults, name calling I faced from Maharashtra government in these few months make Bollywood mafia and people like Aaditya Pancholi and Hrithik Roshan seem like kind souls ….

I wonder what is it about me that rattle people so much 🙂 https://t.co/by2VKQauZt

— Kangana Ranaut (@KanganaTeam) November 28, 2020