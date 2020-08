नई दिल्ली: बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड मामला (Sushant Singh Rajput Suicide Case) इन दिनों खूब सुर्ख़ियों में हैं. मुंबई पहुंची बिहार पुलिस की टीम को जांच करने में लगातार मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है. जब बिहार के पुलिस अधिकारी विनय तिवारी इसी केस के सिलसिले से मुंबई पहुंचे तो उन्हें क्वारंटाइन कर दिया गया. इसी मामले पर अब कंगना रनौत ने अपनी प्रतिक्रिया दी है. Also Read - Sushant Suicide Case: मुंबई पुलिस का बड़ा खुलासा, मौत से पहले सुशांत ने गूगल पर सर्च किया था मरने का तरीका

दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले की जांच का जिम्मा बिहार के पुलिस महानिदेशक गुप्तेश्वर पांडे द्वारा आईपीएस अधिकारी विनय तिवारी को सौंपा गया था. जांच के लिए रविवार को शहर पहुंचने के कुछ घंटों के भीतर ही बृहन्मुंबई महानगरपालिका ने उन्हें क्वारंटाइन कर दिया. Also Read - SSR Case: सुशांत के घर पर 13 जून को पार्टी नहीं हुई? मुंबई पुलिस प्रमुख के इस बयान ने दिया केस को नया मोड़

इस खबर पर प्रतिक्रिया देते हुए कंगना की डिजिटल टीम ने ट्वीट किया, “यह क्या है? गुंडा राज? हम प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) को बताना चाहते हैं कि यदि सुशांत सिंह राजपूत को मारने वाले अपराधी नहीं पकड़े गए तो मुंबई में कोई भी बाहरी व्यक्ति कभी भी सुरक्षित नहीं रहेगा. अपराधी अधिक से अधिक सशक्त हो रहे हैं, कृपया हस्तक्षेप करें और इस मामले को अपने हाथ में लें.” Also Read - सुशांत मामले की जांच करने बिहार से महाराष्ट्र पहुंचे IPS अधिकारी, क्वारंटीन किए जाने पर नीतीश कुमार बोले- यह सही नहीं है

What is this ? Gunda raaj? We want to tell @PMOIndia if we don’t find the culprits who killed SSR, no outsider will ever be safe in Mumbai, criminals are getting more and more empowered, please intervene and take over this case 🙏 https://t.co/bv3LetakJI

